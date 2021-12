Az ausztrál Garry Connelly volt az egyik felügyelő a múlt heti Szaúd-arábiai Nagydíjon is, ahol Max Verstappenre két büntetést is kiszabtak. A korábbi raliversenyző finoman szólva sem nagy rajongója Verstappennek, több, a hollandra kiszabott büntetésben is benne volt a keze.

A 2017-es Amerikai Nagydíjon Connelly is ott volt a felügyelői testületben, amikor Verstappent a dobogóról hívták le, mert négykerekes pályaelhagyással előzte meg Kimi Räikkönent. Egy másik emlékezetes eset a 2016-os Japán Nagydíj: Connelly egy Hamiltonnal szembeni, a sikánban történt eset miatt büntetni akarta Verstappent, de a másik három felügyelő nem értett vele egyet, így kisebbségbe került.

Connelly nem nagyon nyugodott bele a dologba, személyesen noszogatta a Mercedes csapatfőnökét, Toto Wolffot, hogy adjon be felülvizsgálati kérelmet. Ezt amúgy végül a Mercedes visszavonta az ügy újratárgyalása előtt.

Verstappen korábban “idiótának” is nevezte Connellyt, szóval ha az ausztrálon múlik, a holland nem fogja megúszni, ha esetleg balesettel akarná megnyerni a vb-címet.