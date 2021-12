A Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk kedd este 19 órától YouTube-csatornánkon!

Azzal, hogy Lewis Hamilton megnyerte a Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíjat és Max Verstappen második lett, a két pilóta egyenlő pontszámmal fordulhat az utolsó futamra, ahol eldől, kié lesz a világbajnoki cím.

Mindezt azonban öldöklő csata előzte meg Dzsiddában, ahol a két bajnokaspiráns ütközött is, és olyan jelenetek zajlottak a pályán, illetve a versenyirányításnál is, melyek nem méltóak a Forma-1-hez. Időnként úgy tűnt, Michael Masi versenyigazgató kezei közül teljesen kicsúszott a futam irányítása: a szabályokban nem is taglalt különalkut ajánlott a Red Bullnak, a vitás eseteknél pedig későn születnek döntések, melyek sokszor ellentmondanak a korábbi, hasonló esetekben meghozott szankcióknak.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke a versenyirányítás szaúdi munkáját egyetlen mondattal értékelte. “A sportnak ma hiányzott Charlie Whiting” – mondta, utalva Masi elődjére, a tragikus hirtelenséggel elhunyt szakemberre, akiről visszatekintve elmondható, hogy az esetek döntő többségében kemény, de tisztességes büntetéseket osztogatott a stewardokkal együttműködve.

“Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de az ő tapasztalatával… Nyilván frusztráló és nehéz lehet Michaelnek és a stewardoknak, főleg egy ilyen versenypályán, ennyi törmelékkel és különféle kanyarokkal. De mindenkinek ilyenek a körülmények. Sok leckét adott ez a futam, melyeket megbeszélhetünk a következő hetekben” – mondta Horner, hozzátéve, hogy szerinte a Forma-1-ben napjainkban túlságosan is sok a szabály.