Élő: Forma-1 Szaúd-arábiai Nagydíj

A pozíciócsere után nem is vizsgálták már tovább a Stroll-Russell esetet.

Sainz megkezdte a felzárkózást, Cunoda megelőzése után a 12. helyen haladt.

LAP 4/50

After his early qualifying exit on Saturday, Carlos Sainz is moving through the field – he grabs P12 from Tsunoda#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/ygqsS5qwaa

