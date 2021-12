Villanyfényes körülmények között, 28 fokos levegő- és 31 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év 21. időmérő edzése Dzsiddában a 2021-es Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíjon. A harmadik szabadedzés eredménye alapján a Red Bull nyugodtabban várhatta a kvalifikációt, míg Lewis Hamilton ellen két kihágás gyanúja miatt is vizsgálat indult. Nyikita Mazepin feltartásáért megrovást és 25 ezer eurós pénzbüntetést, egy vélelmezett dupla sárga zászlós jelzés figyelmen kívül hagyásáért azonban semmit nem kapott, mert kiderült, a jelzést csak véletlenül, mindössze egy másodpercre kapcsolták be.

A Mercedes dolgát tovább nehezítette, hogy a Q1 előtt még Valtteri Bottas autójában motort is cseréltek üzemanyagszivárgás miatt. A finn nem kap ezért büntetést, ugyanis egy korábban használt darabot tettek vissza autójába. A szereléssel időben végeztek a csapattagok, Bottas probléma nélkül időmérőzhetett.

UPDATE: We had a fuel leak on Valtteri’s Power Unit at the end of FP3.

Without sufficient time to diagnose and resolve the leak, we are swapping the PU for another unit from the pool. 🛠️ pic.twitter.com/DET92DoPWT

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 4, 2021