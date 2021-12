29 fokos levegő- és 36 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét a Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíj harmadik szabadedzése, a hétvége utolsó eseménye, ahol még természetes fényben is körözhettek a pilóták. Épp ez volt az a tényező, ami miatt fenntartásokkal érdemes kezelni a gyakorlás végeredményét: az estébe haladva hűvösebb körülmények várnak a mezőnyre.

A Ferrarinál örülhettek, ugyanis sikerült összerakni Charles Leclerc Ferrariját a pénteki nagy balesete után. Ennek ellenére nem sietett annyira a pályára, mint a mezőny néhány csapata – igaz, a többiek sem a legjobb köreikkel nyitották a száguldást.

Hibákból akadt azért néhány: Lewis Hamilton például csúnyán elfékezte a bal elsőt egy alkalommal, a Mercedest emiatt ki kellett vezetnie a bukótérbe, és ott fordította meg az autót. A brit aztán később majdnem ütközött Pierre Gaslyval, a hétszeres világbajnok nem igazán figyelt arra, hogy az AlphaTauri franciája nagy tempóval jön mögötte, de a legdurvább helyzetet Nyikita Mazepinnel alakította ki Hamilton.

Féltáv előtt azért elkezdődtek a nagy javítások: a prímet ekkor Hamilton vitte, ráadásul kemény gumikon autózva volt jelentősen gyorsabb a komplett mezőnynél. Az edzés végére aztán Max Verstappen vette át a kezdeményezést, ekkor már felkapcsolták a lámpákat is az aszfaltcsík körül.

Az edzést végül meg is nyerte a Red Bull hollandja bő két tizedmásodperccel a bajnoki rivális előtt, de a brit kemény gumikon futotta legjobb körét, ráadásul a számítógép az előrejelzésében Hamiltont 4,5 tizedes előnnyel rakta az élre az időmérőre. Őket a másik Red Bull-lal Sergio Perez követte a harmadik helyen. A 4-5. pozíciót az AlphaTaurik foglalták el, ezúttal Cunoda Juki jobb időt ment Gaslynál.

Csak őket követte Valtteri Bottas a másik Mercedesszel. A 7-8. hely a két Ferrari-pilótáé lett, Leclerc, Carlos Sainz sorrendben. A legjobb tízbe befért még Esteban Ocon (Alpine) és Lando Norris (McLaren).

A Szaúd-arábiai Nagydíj időmérője magyar idő szerint 18 órakor kezdődik.