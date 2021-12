Már villanyfényben, 28 Celsius-fokos levegő- és 30 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött a 2021-es Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíj második szabadedzése.

A még világosban megkezdett munkát folytatta a mezőny a dzsiddai Corniche versenypályán, azzal a különbséggel, hogy ezúttal a körülmények is már mérvadóbbak voltak: a vasárnapi futamot is sötétedés után kezdik majd. Naplemente után meg is szaporodtak a hibák, több elfékezést, pályaelhagyást is láthattunk. Ezek mellett a forgalom is gondokat okozott a pilótáknak, számos gyorskörös próbálkozást kellett feladnia a versenyzőknek az előttük lassan poroszkálók miatt. Mindez a beláthatatlan kanyarokkal párosítva nem egyszer szült veszélyes szituációkat.

A williamses George Russellt fékkörprobléma hátráltatta egy alkalommal a munkában, de neki sem kellett sokat kihagynia emiatt. Mick Schumacher megérintette a falat a Haas-szal, a német még éppen elkerülte a csattanást. Csapattársa, Nyikita Mazepin megforgott egyszer lassú tempónál, de semmi és senki nem szenvedett ebből kárt.

Mindezeket leszámítva problémamentesen zajlott a gyakorlás, egészen az utolsó percekig, amikor Charles Leclerc Ferrarijának hátulja kicsúszott, az autóból pedig nem sok maradt, miután a falba csapódott. A monacói épségben kiszállt a roncsból.

Ezzel a csattanóval ért véget az edzés, melyet Lewis Hamilton nyert Valtteri Bottas előtt. A Mercedes párosa mögött nem az az energiaitalos autó következett, amire mindenki számított: Pierre Gasly lett a harmadik, lemaradása egy tizedmásodperc sem volt a hétszeres világbajnok mögött.

Max Verstappen a negyedik lett a Red Bull-lal, az ő lemaradása sem volt kéttized. Őt a két Alpine-versenyző, Fernando Alonso és Esteban Ocon következett. A Ferrari legjobbja Carlos Sainz lett a hetedik helyen a legjobb tízbe pedig befért még Cunoda Juki (AlphaTauri), Sergio Perez (Red Bull) és Leclerc.

A Szaúd-arábiai Nagydíj programja szombaton magyar idő szerint 15 órától a harmadik szabadedzéssel folytatódik, az időmérő 18 órakor rajtol.