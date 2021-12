Még a lemenő nap fényénél, 28 Celsius-fokos levegő- és 36 fokos aszfalthőmérséklet mellett zajlott a 2021-es Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíj első szabadedzése a 6174 méter hosszú, 27 (!) kanyarból álló dzsiddai Corniche versenypályán.

A sportág először látogatott a közel-keleti országba, az aszfaltcsík épphogy elkészült a mezőny érkezésére. A hivatalos pályaátvétel csak csütörtökön történt meg, a Forma-2 mezőnye pedig csak 50 perces késéssel tudta megkezdeni a gyakorlást – a csúszás okának részleteit nem közölték. Mindeközben a kiszolgáló létesítmények még közel sem voltak 100 százalékos állapotban, ahol pedig befejezték a munkálatokat, érződött, hogy sietve tették ezt, körültekintés nélkül:

Ilyen előzmények után vágott tehát neki az ismeretlennek a mezőny. A rettentően poros, még kevésbé tapadó pályával az ismerkedés Lewis Hamiltonnak sikerült a legjobban, a mercedeses legjobb köre (1:29,786) egyben a Forma-1 történetének legnagyobb átlagsebességű köre is egyben. A csapattárs Valtteri Bottas 223 ezredmásodperces lemaradással a harmadik helyen végzett.

Kettejük közé befért Max Verstappen, lemaradása pedig csak 56 ezredmásodperc volt Hamiltonhoz képest. A holland bátran merte használni a pályát, egy alkalommal igen agresszíven rá is hajtott egy rázókőre, emiatt a Red Bull szerelői ellenőrizték is padlólemezének állapotát.

A várt nagy ütközések és autótörések elmaradtak. Az AlphaTauris Cunoda Juki már az első métereken bajba került, a garázsból kihajtva csak egy kisebb ipszilonozás után sikerült ráfordulnia a bokszutcai gyorssávra, de ez volt a 60 perc legnagyobb incidense.

Az első szabadedzés meglepetéseredményét Antonio Giovinazzi szolgáltatta, aki Alfa Romeóját az ötödik helyre repítette. Az előtte végző Pierre Gasly eredménye már nem mondható kirívónak az AlphaTaurival, szinte csak hozta a szokásost a francia.

this. track. is. FAST 🤯@PierreGASLY seems to be enjoying the circuit, currently P4 early in FP1 👌 pic.twitter.com/9GxNXJU7Fp

— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) December 3, 2021