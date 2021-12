Már korábban is lehetett tudni, hogy jövőre kétszer annyi, azaz hat sprintfutamot rendeznek, mint idén, habár meglehetősen vegyes volt az új formátum fogadtatása, ugyan a Forma-1 vezérkara megpróbálta sikertörténetként eladni annak bemutatkozását.

Erről a Motorsport.com értesülései szerint szombaton, a szaúd-arábiai paddockban is egyeztettek a csapatfőnökökkel, és számos pont még tisztázatlan, de egyes részletek már körvonalazódnak. Kiderült például az is, hogy jövőre mely hétvégéken borítják fel a hagyományos menetrendet: sprintfutam színesíti majd a Bahreini, az Emilia-romagnai, a Kanadai, az Osztrák, a Holland és a Brazil Nagydíj programját is. Több csapat is megerősítette, hogy az F1 vezetése ezeket a helyszíneket akarja.

Úgy tudja a szakportál, a megállapodásban kulcsszerepet játszanak a piszkos anyagiak, amik a költségplafon bevezetésével kiváltképpen érzékény témává váltak, mivel azt szeretnék, ha az esetleges károkra ígért baleseti pótlékot állandó és meghatározott pénzdíj váltaná fel. Ebben sincs azonban teljes egyetértés: gyes csapatok szeretnék, ha az összeget a költségplafonon túl költhetnék el, míg mások inkább azt preferálnák, ha minden csapat egyszerűen megkapná az extra juttatást.

Az eredeti javaslat az volt, hogy valamennyi csapat sprintversenyként félmillió dollárban részesül, és amennyiben az ilyen események száma átlépi az ötöt, a további megmérettetés(ek)ért további pluszpénz jár.

Mindemellett felmerült, hogy ezentúl az első tíz helyezett kapna pontokat a sprintversenyeken – idén csak a legjobb három versenyző gazdagodott vb-egységekkel –, egyúttal rendeznék az azzal kapcsolatos statisztikai logikai anomáliát, hogy hivatalosan kié a pole-pozíció, amit többek között Sebastian Vettel is élesen kritizálta. Ennek érdekében további megbeszéléseket folytatnak arról, hogy a sprinteket függetlenítsék a vasárnapi rajtsorrendtől.