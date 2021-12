Nem volt zavartalan az Aston Martin felkészülése az első Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíj előtt: miközben a csapatnak egy jó része már Dzsiddában rendezkedett be, a szerdára virradó éjjel tűzoltók jelentek meg a silverstone-i főhadiszállásnál.

Az esetnek viszont nagyobb volt a füstje, mint a lángja, legalábbis az első értesülésekhez viszonyítva. Az Aston Martin később a Twitter-oldalán erősítette meg, hogy a szélcsatorna elszívórendszerében ütött ki kisebb tűz.

A csapat tájékoztatása szerint a helyszínre érkező tűzoltók gyorsan meg tudták fékezni a lángokat, így komolyabb kár nem keletkezett a létesítményben, illetve személyi sérülés sincsen.

To those of you asking about reports of an incident at one of our team facilities back in the UK, we can confirm that there was a small fire in the extraction system of our wind tunnel, which was quickly extinguished. Thank you for checking in on us, it means a lot. 💚