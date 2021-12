Sokan előre figyelmeztettek a Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíjnak otthont adó Corniche versenypálya 22-es kanyarja miatt. A balosba rendkívül gyorsan hajtanak be a pilóták, akikre két veszély is leselkedik: ha túl szűken fordulnak, érinthetik a falat, amiből rögtön nagy baleset lesz, vagy megtörténhet velük az, ami a ferraris Charles Leclerc-rel is megtörtént a második szabadedzésen: az autó hátsó része tapadást veszít, így kitör, és már csak a fal állítja meg a forgást.

Leclerc esése nagy volt, tekintve a nagyjából 240 km/órás sebességet, de a monacói sértetlenül szállt ki autója maradványaiból, és az orvosi ellenőrzéseken is gond nélkül átment. “Sajnálom a csapatot, akiknek rengeteg munkát kell tenniük abba, hogy kész legyen időben az autó. Mindent megteszek, hogy a lehető legjobb eredménnyel köszönjem ezt meg nekik” – mondta a kétszeres futamgyőztes a vizsgálatok után.

“Szeretem ezt a pályát, a legjobb a nagy tempós szekcióban vezetni rajta, ugyanakkor nem bocsátja meg a hibákat, nincs hely egyetlen hibának sem” – tette hozzá Leclerc. Az idén két pole-t bezsebelő pilóta a Ferrari közleménye szerint büntetés nélkül megúszhatja a balesetet, a maranellóiak elmondták, hogy a kasztni és az erőforrás használható maradt. Ugyanakkor nem tettek említést az ilyen balesetekre rendkívül érzékeny sebességváltóról, melyet ha cserélni kell, öt rajthelyes hátrasorolás vár Leclerc-re.