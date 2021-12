Idegtépő időmérő edzés döntött a Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíj pole-pozíciójáról, ami Max Verstappen utolsó kanyaros hibája után végül Lewis Hamiltonnál landolt. A Mercedes hétszeres és címvédő világbajnoka pályafutása 103. rajtelsőségét könyvelhette el, idén pedig az ötödiket.

„Gyorsak voltunk a [pénteki] szabadedzéseket, de valami miatt a harmadik edzésen, de különösen az időmérő edzésen hiányzott a tempónk” – kezdte a brit a leintés után. „Szenvedtem a gumikkal is, mégis meglett az első sor. Nagyon büszke vagyok Valtterire, és az egész csapatra, mert remek munkát végeznek.”

„A Red Bull ezzel szemben nagyon gyors volt. Valószínűleg valamit találtak a beállításoknál, mert szárnyaltak.”

Valós volt a Mercedes félelme, hiszen a második szektor mérőpontjánál 2,5, míg az utolsó kanyarban már 4 tizedmásodperc volt Verstappen előnye, amikor a holland találkozott a fallal. A leintés után a csapatrádión be is vallotta a brackley-i gárda Hamiltonnak, hogy aggódtak a Red Bull-os rivális szektoridejei láttán.

Verstappen hibájával azonban a Mercedes a komplett első sort kisajátította, Valtteri Bottas lett ugyanis a második, pedig a finn pilótának még azok után is voltak gondjai, hogy a harmadik edzés után szivárgás miatt egy korábbi erőforrást kellett visszahelyezni az autójába.

„Fontos volt a mai nap, de kicsit szenvedés volt számomra a harmadik szabadedzés. Az autó jó, de a motort cserélni kellett, a srácok épphogy kész lettek vele az időmérőre. De minden jól működött, aminek örültem” – foglalta össze Bottas. „Az utolsó körömmel a határon voltam, viszont nagyon élveztem.”

„Nehéz a pálya, és egymás után futni rajta a gyors köröket. Kemény… Szeretnék futamot nyerni, de természetesen a csapatbajnoki cím az, amire fókuszálnunk kell. Lewis pedig ugyancsak harcban van a bajnoki címért, míg én nem, de nekem így is a legjobb formámat kell nyújtanom, de közben próbálom élvezni is” – tekintett előre a vasárnapi futamra.

A holland pedig az első rajtkocka helyett be kellett, hogy érje a harmadik hellyel. „Nyilván borzasztó, hogy így alakult. Pedig összességében jó időmérőt futottunk: tudtam, hogy megvan a tempó, és ez a végén meg is látszott. Nem igazán értem, mi történt; elfékeztem magamat, de továbbra is a pályán próbáltam tartani az autót, de a hátuljával elcsíptem a falat” – ecsetelte a hibáját.

„Emiatt kissé kiábrándító a harmadik hely, főleg annak tudatában, hogy milyen körön voltam. Ennek ellenére látjuk, hogy gyors az autó, majd kiderül, mire megyünk vele a versenyen” – tette hozzá Verstappen. Arra a kérdésre nem tudott válaszolni a világbajnoki éllovas, hogy a sebességváltója megsérült-e, hiszen nem sokkal korábban szállt ki az autóból.

Amennyiben a váltó nem úszta meg, duplán is fájhat Verstappennek, hiszen egyrészt egy frissen cserélt darabról van szó, másrészt pont emiatt egy újabb csere öthelyes rajtbüntetést vonna maga után automatikusan.

A Forma-1 Szaúd-arábiai Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 18:30-kor rajtol. Az 50 körös versenyt képes-szöveges formában élőben közvetíti a Vezess!