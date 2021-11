A papírformának megfelelően Lewis Hamilton tarolt a Forma-1-es Katari Nagydíj szombati időmérő edzésén. A Mercedes brit versenyzője így idei negyedik és pályafutása 102. rajtelsőségét szerezte a bajnokság számára teljesen új dohai pályán. Pedig a kvalifikációt követő interjúknál a hétszeres és regnáló vb-győztes bevallotta, egyáltalán nem indult jól számára a hét.

„Nehéz volt számomra a tegnapi nap, nem éreztem jól magamat csütörtökön és pénteken sem, szenvedtem a szabadedzéseken” – kezdte gondolatait az interjúkat készítő David Coulthardnak. „Szerdától hasfájásaim voltak, de mára már tökéletesen érzem magamat. Jól is aludtam az előző éjszaka, érezhető volt a különbség.”

„Mélyre kellett ásnunk. Tegnap éjfélig itt voltam a mérnökökkel, és néztük, mik azok a területek, amiken tudnék fejlődni. Néhány változtatást végre is hajtottunk a harmadik szabadedzésen. Nagyon hálás vagyok nekik azért, amiért mindig jókor engedtek ki, egyszer sem kerültem forgalomba. Az utolsó kör pedig gyönyörű volt!”

„Elképesztő vezetni ezen a pályán. Nagyon gyors, de nem hiszem, hogy lehet majd előzni, de így legalább a gumik sem kopnak annyira. Aránylag hosszú lesz az út az 1-es kanyarig, ami meg elég széles, de igyekszem mindent beleadni” – tekintett előre Hamilton.

Annak ellenére, hogy ő is javított, Max Verstappen majdnem fél másodperccel volt lassabb bajnoki riválisánál, és nem is tudja, mit várjon a versenytől. „Hiányzik némi tempó” – indított diplomatikusan a holland. „Újra komplikáltabb hétvégénk lesz, hiszen Sergio [Pérez] nem jutott tovább a Q3-ba, és ez is azt mutatja, hogy jobban szenvedünk a megszokottnál.”

„Itt még nem versenyeztünk, így még sok az ismeretlen. De nem gondolok erre, próbálok a rajtra koncentrálni, valamint általanosságban véve a versenyre” – tekintett előre a Red Bull pilótája, aki most 14 ponttal áll az élen.

Valtteri Bottas pedig azok után lett harmadik, jócskán elmaradva csapattársától, hogy pénteken még az övé volt a leggyorsabb idő – a finn pilótának sem világos, mi okozta ezt. „Eddig jól alakult a hétvége, az én szempontomból az időmérőig, de nem tudom, mi történt az éjjel” – mondta Bottas.

„Próbáltam nyomni az időmérőm, az 1-es kanyarral viszont megszenvedtem, de igyekeztem kihozni belőle a legtöbbet. Kissé össze vagyok zavarodva, mert nem tudom, mi történt az autóval az éjszaka folyamán. Személy szerint nekem már nincs mit veszítenem, remélem, hogy rendben lesz a tapadásunk is. Remélhetőleg jó helyzetben leszünk, hiszen ketten vagyunk Max ellen.”

Vasárnap magyar idő szerint 15 órakor rajtol a verseny. 57 körös lesz a Katari Nagydíj, amit képes-szöveges formában a Vezess élőben közvetít!