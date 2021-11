A Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk kedd este 19 órától YouTube-csatornánkon!

A Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíjat követő kedden előkerült Max Verstappen fedélzeti kamerájának felvétele arról az esetről, amikor a Red Bull hollandja kiterelte a pályáról Lewis Hamiltont Interlagosban.

Az esetet már a futam közben vizsgálták a stewardok, ám ők akkor úgy döntöttek, hogy nem büntetik meg a sportszerűség határán egyensúlyozó hollandot. Mint Michael Masi versenyigazgató elmondta, úgy jutottak erre a döntésre, hogy akkor még nem volt elérhető a Verstappen szemszögéből készült felvétel.

Felmerült azonban, hogy akár más döntés is születhetett volna, ha megvan az említett videó. Mivel a felvétel előkerült, a Mercedes nem habozott, és rögtön az ügy újravizsgálását kérte, hivatkozva arra, hogy új bizonyíték került elő. A Mercedesnek és Hamiltonnak akár már az is jó lenne, ha Verstappent öt másodperccel utólag hátrasorolnák a futamon, mivel így a végelszámolásnál Valtteri Bottas is elé kerülne. Ezzel a holland előnye a bajnoki összetettben 14-ről 11 pontra csökkenhet.

Az is elképzelhető, hogy az újabb vizsgálatot követően Verstappennek Katarban kell bűnhődnie – már amennyiben egyáltalán büntetik őt. Az utóbbi években nem sokszor változott egy ítélet hasonló szituációkban, legutóbb a Brit Nagydíjat követően futott felesleges köröket a Red Bull, amikor Verstappen Hamiltonnal ütközött az első kanyarban, és szigorúbb büntetést akartak az energiaitalosok.