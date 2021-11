Ugyan Max Verstappen indulhatott az élről, már a rajtnál átugrotta őt Valtteri Bottas, aki onnantól a Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj sprintkvalifkációjának leintéséig megőrizte az első helyet, ezzel bebiztosítva a pole-t – ez a huszadik pályafutása során – a vasárnapi futamra.

„A rajt volt a kulcs számomra” – kezdte rövid értékelését Bottas, akinek Felipe Massa adta át a győztesnek járó babérkoszorút. „Kockáztattunk egy kicsit a lágy gumival, mert tudtuk, hogy előnyt jelenthet a rajtnál, és ez bejött. A vége összetett volt, mert Max nem tudott követni. Örülök, hogy így kijött a lépés.”

„Maga a rajt nem volt a legjobb, az pedig szintén nem segített nekünk, hogy utána is mi voltunk keményebb gumikon. Úgy érzem, a tempó rendben volt, de nem igazán lehet előzni” – summázta érzéseit némileg pesszimista hangvételben Max Verstappen, aki annak ellenére, hogy a pole-t elbukta, újabb két ponttal növelte az előnyét Lewis Hamiltonnal szemben a pontversenyben.

Bottas mellett a rajt másik nagy nyertese Carlos Sainz volt, aki a Ferrarival három pozíciót javítva rövid időre még Verstappent is átugrotta. „Csak a támadásról szólt az első három kanyar. Kicsit szoros volt Checóval [Pérez] és Maxszal, de kitartottunk” – jegyezte meg elégedetten a spanyol. „A rajt nagyszerű volt, ilyenre volt szükségem, mert ezen a területen sokat kellett fejlődnöm. Jó volt a tempónk is, és a gumikra is vigyáztunk.”

71 körös lesz a Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj, ami magyar idő szerint vasárnap 18 órakor rajtol. A versenyt képes-szöveges formában élőben közvetíti a Vezess.