Komoly dilemma előtt állhat a Red Bull Mexikóban: ha úgy alakul a helyzet, akár nyerő pozícióból is feláldoznák Sergio Perezt hazai pályáján azért, hogy a csapattárs Max Verstappennek a lehető legkedvezőbben alakuljon a bajnoki helyzete.

Az energiaitalosok korábbi pilótája, Sebastian Vettel nagyon nem szeretné, ha ez a forgatókönyv megvalósulna. “Nem vagyok a csapatutasítások rajongója” – mesélte az Aston Martin négyszeres világbajnoka. “Kétféle csapatutasítás létezik: van az, amikor el kell engedni a másikat, de visszakapja az ember a helyét később. És van a csapatsorrend, amikor valakinek félre kell állnia, hogy a másik több pontot szerezhessen.”

“Most, mégha a szituációt könnyű lenne logikusan megmagyarázni, akkor is rossznak gondolom. Én arra hajlanék, hogy sose legyen semmiféle csapatutasítás. Szerintem ezt senki sem szereti. Ha Checo elől lenne, maradjon is elől. De nem látom úgy, hogy ez fog történni, el kell majd engednie Max autóját” – vélekedett a német. “Valtteri [Bottas – a szerk.] is ilyen pozícióban volt, ez nem jó.”