Időről időre felmerül, hogy a Forma-1-ben is bevezessék a fordított rajtrácsot, mely egyesek szerint a show-t javítaná, míg mások ördögtől valónak tartják már a gondolatot is, hogy ilyen újításokat vessenek be a sportágban.

Az újfajta helyosztó, a sprint bevezetésével úgy tűnt, hogy ezek a gondolatok eltűnnek, ám nemrég újra felbukkantak, ráadásul egyenesen az F1 sportszakmai vezetőjének szájából.

„Pozitívan állunk a koncepcióhoz” – árulta el Ross Brawn. „De óvatosak vagyunk, nem akarunk túl radikális lépéseket tenni. A jövő évi autók önmagukban is hatalmas különbséget jelentenek majd. Ez talán a jövő szele lesz. Lépésről lépésre haladunk.”

A híresztelések szerint minderről a Motorsport Világtanács következő havi ülése előtt szeretnének beszélni a sportág vezetői a csapatok irányítóival, de a sprintekkel kapcsolatban sincs még minden lerendezve.

„Még beszélni fogunk ezek pontos implementációjáról. Például napirenden van, hogy a pole-pozíciós statisztikába a pénteki időmérő leggyorsabb versenyzője kerüljön, valamint az is, hogy több pontot lehessen szerezni vasárnap” – vázolta Brawn.