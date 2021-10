Ötödik és hatodik helyen végzett Charles Leclerc és Carlos Sainz a Forma-1-es Amerikai Nagydíj időmérő edzésén, ám Valtteri Bottas rajtbüntetésének köszönhetően mindketten egy helyet előreléphetnek.

A Scuderiának sikerült megvalósítania idei legfontosabb célját: a McLaren pilótái előtt zárták a kvalifikációt, így a futamot jobb helyzetből várhatják. A két istálló között kiélezett csata zajlik a konstruktőri harmadik helyért, melynek megszerzéséhez pénzügyi érdekek kötik a feleket.

“Jobban alakult, mint arra számítottunk” – mesélte az austini időmérőről Leclerc. “Arra számítottunk, hogy a McLarenek mögött leszünk, de úgy tűnik, versenyképesebbek vagyunk, mint gondoltuk. Remek meglepetés ez, jó ezt látni!”

Habár a hétvége korábbi részében Sainz tűnt a gyorsabbik Ferrari-pilótának, a monacói összekapta magát az időmérőre. “Minden összeállt, különösen az első szett közepes gumikon a Q2-ben. Nem számítottunk arra, hogy a Q3-ba jutunk azokkal a gumikkal. Minden jónak tűnik holnapra” – tekintett előre Leclerc.

A hétvégén megdőlhet a valaha számolt legtöbb helyszíni néző rekordja is a Forma-1-ben. A kétszeres futamgyőztesnek még vezetés közben is feltűnt, milyen sokan is vannak a COTA versenypályán. “Mosolygok a sisak alatt, még úgy is, hogy nincs sok időm a lelátókat nézni.”

