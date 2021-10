Nagy felzúdulást okozott a Forma-1-es versenyzők között, hogy Fernando Alonso a két héttel ezelőtti Török Nagydíj időmérő edzésén megúszott egy nyilvánvaló szabálysértést. Alonso dupla sárga zászlós figyelmeztetés ellenére alig vett vissza a Q1-ben, a felügyelők mégis futni hagyták, arra hivatkozva, hogy az ideje “nem volt releváns”.

Csakhogy a versenyzők szerint nagyon is az volt, mert egyrészt az aktuális eredménylista harmadik helyére ugrott vele, másrészt a változó körülmények miatt úgy is alakulhattak volna a dolgok, hogy ez az idő továbbjutást ér számára.

Dupla sárga zászló esetén a versenyzőnek fel kell készülnie arra is, hogy meg kell állnia, Alonso viszont később “csak” három másodperccel javította meg az idejét. Lance Stroll például ugyanabban a körben 14 másodperccel volt lassabb Alonsónál.

Michael Masi versenyigazgató is érezte, hogy ez az ítélet nem volt rendben, Austinra máris változtattak a szabályokon. Mostantól a dupla sárga zászló egyben azt is jelenti, hogy ilyen figyelmeztetésnél automatikusan törlik a köridőket, így a versenyzőknek nem is áll majd érdekükben, hogy esetleg trükközni próbáljanak.

A mezőny elégedetten fogadta a változtatást, Charles Leclerc például azt mondta, hogy ez az intézkedés végre “minden kétséget eloszlat.”