Nagyot fordult a világ a Forma-1-es Török Nagydíj helyszínén péntekről szombatra: a 16 fokos levegő- és 20 fokos aszfalthőmérséklet mellett az előrejelzéseknek megfelelően az eső jelentette az új kihívást, így a harmadik szabadedzés elején a slick gumik a garázsban maradtak.

A legtöbben azonban nem igazán kapkodtak, a bokszutca nyitásakor többen még kabátban, sapkában álltak garázsukban. Elsőként a Williams két pilótája hajtott ki a garázsból, de a pályát egyikük sem érte el…

Az első, aki autóba ült, az Pierre Gasly volt. Csapattársával, Cunoda Jukival együtt esőgumikat rakatott autójára, majd egy lassabb tapogatózó körre elment a páros.

The two AlphaTauris are the first cars to emerge

Here’s Pierre Gasly leading the way, and Lando Norris soon joins them#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/WzQccCJ25b

