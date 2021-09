Betöltötte a Forma-1 az idei versenynaptár eddig üresen tátongó november 19-21-ei hétvégéjét. Ahogy azt lehetett sejteni, a sportág

története során először Katarba látogat.

Goodbye TBC…

Hello Qatar! Welcome to the @F1 calendar 👇#QatarGP https://t.co/CPFqRbcwOa

— Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) September 30, 2021