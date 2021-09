Nyikita Mazepin az Orosz Nagydíjat sem úszta meg balhé nélkül, ezúttal azonban nem csapattársát, Mick Schumachert, hanem Cunoda Jukit próbálta védekezés közben felkenni a falra. A sportszerűtlen megmozdulás miatt Mazepinnek bemutatták a fekete-fehér zászlót, Michael Masi versenyigazgató is megszólalt az ügyben.

“A 12-es kanyar felé nagyon későn vágott be Juki elé, aki DRS használatával próbálta megelőzni. Sokszor megbeszéltük a versenyzőkkel, hogy ez sportszerűtlen, az ilyesmit nem fogjuk tolerálni a jövőben” – mondta figyelmeztetőleg Masi.

Missed this one 😳



Mazepin nearly putting Tsunoda in the wall 😬 Close one there… pic.twitter.com/yigD4nMil9