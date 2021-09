A Forma-1-es Orosz Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk kedd este 19 órától YouTube-csatornánkon!

Senkinek sem volt egyszerű a Forma-1-es Orosz Nagydíj, az utolsó körökre megérkező égi áldás alaposan felkavarta az addig sem álló vizet. Volt itt minden, pörgés, forgás, kicsúszás és még ütközés is.

Sebastian Vettel ráadásul keresve sem találhatott volna rosszabb partnert ehhez csapattársa, Lance Stroll személyében. Az Aston Martin két pilótája között jelentős tempókülönbség volt egy alkalommal, és a négyszeres világbajnok külső íven ment volna el a kanadai mellett. Ő azonban vagy nem vette észre a németet, vagy meg akarta nehezíteni a dolgát, mindenesetre majdnem felkente őt a korlátra.

Acción feisima de Stroll sobre Vettel. Si no es sanción, es ridículo. pic.twitter.com/PNS5Zpmiwb — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) September 26, 2021

A zöld autók egy időben még a 9-10. helyen is haladtak, azaz kettős pontszerzés felé is tartottak, ám végül be kellett érniük a 11-12. helyekkel. Leintés után nem sokkal ráadásul jelenésük is volt a csapatfőnök Otmar Szafnauer és Lawrence Stroll tulajdonos előtt, a Sky kamerája által elkapott képek alapján nem volt örömteli a hangulat.

A sajtó előtt megjelenő Vettel azonban teljesen nyugodtan nyilatkozott az incidensről. “Csak nem értettük meg egymást. Semmi sem történt. Mindketten slick gumikon voltunk, szerintem nem látott engem. Sajnos végül mindketten kiestünk a pontszerzők közül” – mondta.

Stroll egyébként nemcsak Vettellel került összetűzésbe: Pierre Gasly is megforgott közelében az AlphaTaurijával. Emiatt magukhoz is rendelték őket a stewardok, az eset miatt pedig 10 másodperces időbüntetést és két büntetőpontot is kapott. Utóbbiból már 8 van neki az elmúlt 12 hónapból.