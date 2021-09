Nem volt túl rózsás a helyzet az Aston Martin Forma-1-es csapatánál az elmúlt időszakban. A sajtó által elvártnál jobban elhúzódott a korábban egyértelműnek tűnő helyzet, miszerint változatlan pilótafelállással folytatja a szereplést az alakulat 2022-ben is. Bejelentés hiányában azonban elindult a pletykálás Sebastian Vettelről, aki ráadásul Lance Stroll-lal is összekaphatott.

Az Aston azonban az Olasz Nagydíj utáni hét csütörtöki napján tiszta vizet öntött a pohárba, ugyanis bejelentették, hogy minden marad, ahogy eddig volt: Vettel és Stroll ül a zöld autókba jövőre is.

Thanks to Lance and Sebastian for making their mark this year.

Here’s to 2022.#IAM #Announced pic.twitter.com/yO0ZOP3QX6

— Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) September 16, 2021