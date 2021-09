A Forma-1-es Olasz Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk kedd este 19 órától YouTube-csatornánkon!

Az utóbbi hetekben meglepően sok találgatás jelent meg Sebastian Vettel jövőjével kapcsolatban, noha a négyszeres világbajnok tavaly több évre szóló megállapodást kötött az Aston Martinnal. Ennek fényében nincs sok bejelentenivalója a csapatnak a 2022-es felállásával kapcsolatban, sokan mégis különösnek találják, hogy nem adtak még ki közleményt Vettel és Stroll maradásáról.

Az persze reális lehetőség, hogy egy több évre szóló szerződés is tartalmaz olyan záradékokat, amely eredményességtől függően lehetőséget ad bizonyos feltételek újratárgyalására. Ilyen lehet a fizetés, bár az idén két (de a hungaroringi kizárás miatt hivatalosan csak egy) dobogós helyet szerzett Vettel korábban többször világossá tette, hogy nem nagyon érdekli a pénz.

Az viszont valószínűleg annál inkább bosszantja, hogy a csapaton belül nincs teljes harmónia. Nem nagyon beszéltek ugyan róla, de már a Holland Nagydíj végén is volt egy nehezen magyarázható jelenet Vettel és csapattársa, Lance Stroll között: noha a németnek volt egy megpördülése is, amikor tiszta volt előtte az út, nagyon jó tempót ment, a megpördüléssel és egy plusz kiállással is utolérte Strollt az utolsó körre fordulva. Sima előzésnek ígérkezett a manőver, a kanadai azonban az utolsó pillanatban olyan keményen blokkolta a csapattársát, ahogy Nyikita Mazepin szokta Mick Schumachert.

Vettel nyilvánosan nem csinált ügyet a dologból, de a futam utáni megbeszélésen biztosan szóvá tette, hogy csapaton belül elég szokatlan az ilyen kemény védekezés (Stroll az egyenes végén is kifelé szorította).

Aztán jött az Olasz Nagydíj, amelyen ismét Stroll hozta pocsék helyzetbe Vettelt, ezzel ráadásul értékes pontokat is vesztett a csapat. Vettel parádésan rajtolt, több pozíciót is nyert az első néhány kanyarban, a megpördülő Antonio Giovinazzi kikerülése után azonban éppen csapattársa volt az, aki úgy szorította le a pályáról Vettel, hogy eleve egy sikánátvágással került mellé. Vettel első szárnyvéglapja megsérült a koccanásban, ez a verseny végéig befolyásolta a tempóját (saját bevallása szerint ő volt a leglassabb az egyenesekben), ráadásul az incidens után több pozíciót is veszített.

Se salta la chicane, saca a Vettel de la pista...



¿ Los comisarios ? 💤💤💤pic.twitter.com/ap7Wz8Zsdo — LeoF1 (@LeoF1_) September 12, 2021

Yeah, looks like a very "fair" racing alright, smh. Especially against your own teammate. pic.twitter.com/ArnPKfW79E — Armen Arustamov (@arustovav) September 13, 2021

A két Aston Martin a leintés után egymás mellé parkolt, Vettel hosszú másodpercekig bámulta Strollt, aki próbált úgy tenni, mintha ott sem lenne. Stroll megvárta, amíg Vettel végül kiszáll és elsétál, csak ezután kászálódott ki a saját autójából, elkerülve egy kínos beszélgetést.

Nem elképzelhetetlen, hogy a háttérben valóban van némi egyezkedés Vettel és az Aston Martin között, de nem a pénzről, hanem arról, hogy mégis milyen pozíciót szánnak a németnek csapaton belül.