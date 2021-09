A Forma-1-es Olasz Nagydíj legnagyobb eseménye mindenféleképpen Max Verstappen és Lewis Hamilton ütközése volt. A két bajnoki rivális egészen furcsa módon akadt össze az első sikánban: a Red Bull a levegőbe emelkedett, jobb hátsó kerekével pedig eltalálta Hamilton sisakját. A hétszeres világbajnok feje komolyabb ütést is kapott, még később is panaszkodott a fájdalmakra.

A külső, illetve a fedélzeti kameraképekből nem lehetett igazán jól látni, hogyan is találhatta el Hamilton fejét az autó, mindössze egyetlen árulkodó fotó mutatta, hogy a sisak találkozott a kerékkel.

A Forma-1-es autók orrán azonban van egy 360 fokban felvételt készítő kamera is. A sportág vezetése némi késéssel, de ezeket is megosztotta közösségi felületein. A Hamilton Mercedesére szerelt egység rögzítette, ahogy a brit sisakja találkozik a jobb hátsó kerékkel, valamint a padlólemezzel is. A komolyabb sérülést talán azért kerülte el, mert a kerék mögötti terület volt éppen feje felett, na meg a glória, ami ha nincs, akkor könnyen lehet, hogy a Forma-1 újabb áldozatát gyászolhatnánk.