A Forma-1-es Olasz Nagydíj szombati napján láthattuk a sportág második sprintjét, mely a hagyományos időmérő helyett dönti el a vasárnapi nagydíj rajtsorrendjét.

A vélemények továbbra is megoszlanak arról, hogy jó-e ez a formátum vagy sem, mindenesetre a monzai száguldás után többen is megszólaltak a rendszerrel kapcsolatban. Legkritikusabban Sergio Perez fogalmazott, aki a Red Bull-lal a kilencedik helyről rajtolt, és ugyanitt is végzett.

“Nagyon unalmas volt. Semmi nem történt, nem látom előnyeit a sprintfutamnak” – mondta a mexikói. “A rajongóknak is unalmas, a versenyzőknek is. Semmit nem ad hozzá a hétvégéhez őszintén szólva a jelenlegi formájában. Nyilván azért csinálták, hogy javítsa a show-t, meglátjuk, mennyire örülnek ennek a szurkolók.”

“A probléma az, hogy a jelenlegi Forma-1-es autókkal ahhoz, hogy előzzünk, nagy különbségnek kell lenni az autók között. Szerintem rossz pályákat is választottak emellett, de nem tudom, hol lehetne ezt jól kipróbálni” – fejtette ki a gondokat Perez.

Fernando Alonso szerint akár jó dolog is kisülhet a sprintből, de szerinte sem ad hozzá sok izgalmat jelenlegi formájában a szombati verseny. Hiányolja a változatosságot, de erre is van egy ötlete: a pénteki időmérőt egy régebbi rendszerre cserélné, ahol mindössze egyetlen köre van minden pilótának. “Így lenne értelme a sprintkvalifikációnak, sokkal fűszeresebb lenne” – mondta 2005 és 2006 legjobbja.

Alonso szerint ugyanis ekkor felértékelődne a hibák jelentősége, így a sprint rajtrácsa is több izgalmat kínálhat. “Jelenleg meg van kötve a kezünk. Még ha ihletett formában is vezetünk az egyik nap, ha az autó csak az ötödik leggyorsabb, akkor 9. és 10. helyen végez az ember” – tette hozzá.

A spanyol hozott egy érdekes, elgondolkodtató párhuzamot is a fociból. “Számos unalmas meccsük van, mégsem drámáznak emiatt. Nincsenek javaslatok arra, hogy legyen nagyobb a kapu vagy játsszanak kapus nélkül.”