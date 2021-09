Nem kis meglepetésre kettős McLaren-sikert hozott a Forma-1-es Olasz Nagydíj: Daniel Ricciardo vezetésével 2012 óta először győzött a királykategóriában a wokingi együttes, míg Lando Norris második helyének köszönhetően a 2010-es kanadai futam után ünnepelhetett ismét 1-2-t.

„Káromkodhatok? Káromkodni akarok!” – kezdte gondolatait hatalmas vigyorral az arcán Ricciardo a futam után, ám az interjúkat moderáló David Coulthard nem adott neki engedélyt a nyomdafestéket nem tűrő szavak használatára.

„Habár jól alakult a tegnapi nap, semmi garancia nem volt arra, hogy az egész versenyt vezetni fogjuk” – folytatta az értékelést az ausztrál. „Azonban határozottan elöl tudtam maradni. Nem hiszem, hogy annyira fantasztikus sebességünk volt, de ahhoz elég volt, hogy Maxot [Verstappen – szerk.] magunk mögött tartsuk.”

„Szó szerint az elejétől a végéig vezettem, erre azért nem számítottam. Pedig már pénteken tudtam, hogy valami jó fog történni” – tette hozzá, majd némi viccelődés is belefért a részéről. „Eddig altattam az egész évben! Harmadik, negyedik, ötödik hellyel, most pedig itt a győzelem! Őszintén szólva jót tett nekem az augusztusi nyári szünet, helyre tudtam rázni magamat.”

Második helyével Norris így is karrierje legjobb eredményét érte el, habár a szezon eddigi alakulását tekintve valószínűbb volt, hogy az ifjú brit szolgáltatja inkább a McLaren-győzelmet. Ennek ellenére nem csalódott. „Hatalmas köszönet a rajongóknak és a csapatnak, csodás hétvégén vagyunk túl” – mondta.

„Négy éve érkeztem a csapathoz, és azóta dolgoztunk ezekért az eredményekért, végül itt egy kettős győzelem. Nagyon örülök!” – jegyezte meg őszinte mosollyal. „Nyilván szerettem volna győzni, de hosszú út áll még előttünk a csapattal, és el fog jönni az én időm is.”

A McLaren pilótái mellé harmadik boldog versenyzőként Valtteri Bottas állhatott még fel a dobogóra, aki a 19. helyről indulva zárkózott fel motorcserés hátrasorolása után. „Hátulról rajtolni sosem könnyű, de a csapatnak megígértem, hogy dobogóra fogok állni” – vágott bele monológjába a finn.

„Örülök, hogy így több pontot szereztünk ma a Red Bullnál, kihoztuk a maximumot a mai futamból, habár kár, hogy Lewis és Max ütköztek. Erős hétvégét zártam, végig jó tempót autóztam. Jó lesz most egy hétig pihenni, majd innen folytatni tovább.”

Az interjúkat követő díjátadón hosszú kihagyás után visszatért Ricciardo védjegye, a Shoey, így Norris mellett a McLaren vezére, Zak Brown sem úszta meg az ausztrál cipőjéből való kortyolást.

