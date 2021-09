Szeptember 15-től lesz elérhető az a dokumentumfilm a Netflixen, amely a német exversenyző pályafutását dolgozza fel. A film Schumacher karrierjét állítja a középpontba, de most először mesél a család a pilóta súlyos síbalesetéről és az azt követő időszakról.

A tragédia 2013 decemberében, az Alpokban érte a hétszeres vb-győztest, aki a baleset következtében súlyos agysérülést szenvedett, több napon keresztül életveszélyes állapotban volt. A filmben megszólal Schumacher felesége, Corinna, aki felidézi a nyolc évvel ezelőtti tragikus napot.

“Soha nem hibáztattam Istent azért, hogy ez megtörtént. Ez tényleg csak balszerencse volt. Ennél nagyobb balszerencse már nem is érhet az életben” – mondta az exversenyző felesége. Schumachernek az 1999-es Silverstone-ban elszenvedett lábtörése kivételével nem volt nagyobb balesete pályafutása során.

Corinna Schumacher a filmben azt is elmondja, hogy a család összetart, együtt élnek, együtt végzik a terápiát,

elmondása szerint férje jobban van, és érzi, hogy számíthat a családja támogatására.

Michael itt van, más, de itt van, és ez erőt ad nekünk”

– mondta a legenda felesége.

Schumachernek két gyermeke van: lánya, Gina-Maria 24 éves, fia, a 22 éves Mick szintén F1-es versenyző, az idén mutatkozott be a Haasnál. A világbajnok gyermekei is szerepelnek a dokumentumfilmben, mesélnek édesapjukról, és arról is, hogy mennyire viselte meg családjukat a baleset.

A filmben nem térnek ki Schumacher jelenlegi állapotára, a család ebben a tekintetben továbbra is elzárkózik a nyilvánosság elől. A produkcióban kamera elé állt még Bernie Ecclestone, a F1-et irányító cégcsoportok korábbi vezetője, Flavio Briatore, a Renault korábbi csapatfőnöke, Jean Todt, a Ferrari volt csapatfőnöke, Ross Brawn, a F1 jelenlegi sportigazgatója, és Michael Schumacher egykori legnagyobb riválisa, a kétszeres vb-győztes finn Mika Häkkinen is.