A Forma-1-es Holland Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk kedd este 19 órától YouTube-csatornánkon!

Egy nappal azután, hogy bejelentették Valtteri Bottas több éves szerződéskötését az Alfa Romeo, a várakozásoknak megfelelően a Mercedes is lépett:

bejelentették, hogy George Russell lesz 2022-től a csapat pilótája Lewis Hamilton mellett.

A Mercedes-junior Russell 3 évig tartó williamses kitérő után kaphatja meg végre hosszabb távra is az egyik Mercedest. A csapatot ismeri, hiszen számtalan alkalommal tesztelt már nekik (már idén is), valamint a tavalyi Szahíri Nagydíjon a koronavírusos Lewis Hamilton helyére ő ugrott be.

A Mercedes Forma-1-es csapata 2010-es visszatérésük óta mindössze negyedszer cserél pilótát, de 2022-ben negyedjére vágnak neki egy szezonnak egy nemzetből érkező versenyzőkkel: 2010-től 2012-ig Nico Rosberg és Michael Schumacher révén német, jövőre brit párossal indulnak.

Részleteket nem közöltek Russell szerződésével kapcsolatban, csupán annyit, hogy hosszú távú megállapodásról van szó. “Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem izgultam emiatt. Hatalmas lehetőség ez, amelyet két kézzel szeretnék megragadni” – mondta az ifjonc.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke nem győzte dícsérni az új igazolást. “Minden kategóriában győztes volt, az utóbbi három szezonban a Williamsszel pedig megmutatta, mit tartogathat számára a jövő az F1-ben. Az előttünk álló kihívás jelenleg az, hogy segítsük a tanulását a mi környezetünkben és Lewis [Hamilton – a szerk.] oldalán.”