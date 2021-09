Habár nyílt titok volt, eddig nem volt hivatalos, most azonban bejelentették, hogy Valtteri Bottas a 2021-es Forma-1-es szezon végén távozik a Mercedes csapatától.

Egyúttal az is hivatalos lett, hogy a finn az Alfa Romeónál folytatja F1-es karrierjét.Bottas a visszavonuló honfitárs, Kimi Räikkönen helyét veszi majd át az alakulatnál, ahol a másik ülés sorsa továbbra is kérdőjeles. Antonio Giovinazzi mellett esélyes még rá Alexander Albon és Nyck de Vries is.

Breaking news! 🗞 @ValtteriBottas will join Alfa Romeo Racing ORLEN for the 2022 season and beyond, with the Finnish driver signing a multi-year deal with the Hinwil-based team. pic.twitter.com/2XNeMtUGMn

A finn pilóta több éves szerződést írt alá a hinwilli alakulattal. “Egy új fejezet nyílik a versenyzői karrieremben” – idézi őt az Alfa Romeo. “Izgatottan csatlakozom az Alfa Romeóhoz 2022-től, új kihívás lesz ez egy ikonikus gyártóval.”

“Az Alfa Romeo egy olyan márka, melyet senkinek nem kell bemutatni. Nagyszerű helyet foglal el a Forma-1 történelmében, megtiszteltetés lesz képviselni őket. Nagy a potenciál a csapatban, élvezettel várom a lehetőséget, hogy segíthessek az előrelépésben, különös tekintettel a 2022-es új szabályokra.”

“Hálás vagyok, hogy megbízott bennem a csapat és alig várom, hogy visszafizethessem nekik a bizalmukat. Jól ismerem Fredet [Vasseur, a csapatfőnök – a szerk.], és várom, hogy megismerjem a csapatot, akikkel együtt fogok dolgozni” – mondta Bottas.

I would like to thank @MercedesAMGF1 for the 5 years together. We have achieved quite some things, that I will never forget. And hey, we have still this season to Win! Let’s get it 💪https://t.co/2LOhwh1teb#VB77 @F1 pic.twitter.com/iMJljyTNNc

— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) September 6, 2021