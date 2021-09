A Forma-1-es Holland Nagydíjon elsősorban Max Verstappenre figyelt a világ, de egy visszajátszás erejéig láthattuk, ahogy egy alkalommal Nyikita Mazepin nem túl tisztességes, ám annál veszélyesebb módon védekezett Mick Schumacherrel szemben. A Haas két pilótája már az időmérő után is egymásnak feszült, de maradt a futamra is az ellentétből.

Mindez a rajt után csúcsosodott ki. Mazepin elment Schumacher mellett, aki azonban visszaelőzte volna őt a célegyenesben. Az orosz az utolsó pillanatokban a német elé kormányozta autóját, aki így majdnem elvitt egy bóját a bokszbejáratnál, ráadásul majdnem mindkét Haast lenullázták ezzel.

Is Mazepin INSANE?! He literally tried to drive Mick into the pits with that move wtf pic.twitter.com/FMoOSdZuOO

“Megint volt egy kis összejövetel a csapattársammal valamiért, amit nem értek” – mondta az esetről Schumacher a futamot követően. “Úgy tűnik, hogy ez már csak ilyen.”

Amikor arról kérdezték, hogy vajon meg tudják-e beszélni az esetet Mazepinnel, Schumacher csak annyit mondott: “Nem, nem hiszem, hogy őszinte legyek.”

“Úgy tűnik, hogy bármilyen áron, de előttem akar lenni. Ez rendben van, nincs ezzel semmi gondom. De ha eljutunk egy olyan pontra, ahol nagyon agresszívan védekezünk egy csapattárs ellen, ahol nem nyerünk semmit, az nem helyes hozzáállás” – vélekedett a Forma-2 tavalyi bajnoka. “Az nem jogosítja fel őt arra, hogy a falhoz nyomjon” – válaszolta arra, hogy a két Haas-pilótát csak egymás elleni teljesítményük alapján lehet megítélni a sereghajtó autóban.

“Gyakorlatilag nekitolt a bokszutca falának. Még egyszer: ez nem helyes, és erről újra beszélnünk kell a csapattal. Ha már elöl van az orrom, akkor késő behúzódni. Azt hiszem, nem én vagyok az egyetlen pilóta, akivel ezt tette ma” – célzott Schumacher Sergio Perezre. A Red Bull mexikóijának egy szett gumija bánta az incidenst.

LAP 12/72

HUGE lock up from Sergio Perez 👀

Having started from the pit lane, Checo is pushing hard – and has moved up a couple of places to P18#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/Sb4BgPk2js

