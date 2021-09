Majdnem hármas karambolba keveredett a Forma-1-es Holland Nagydíj időmérő edzésén a két Haas-pilóta és Sebastian Vettel: az Aston Martin német versenyzője épp gyors körön volt, amikor Mick Schumacher és Nyikita Mazepin blokkolta előtte az utat.

Mint kiderült a két újonc ismét összebalhézott csapaton belül, nem is kicsit. Will Buxton Forma-1-es újságíró a helyszínről azt írta, Mazepinnél dühösebb pilótával még nemigen találkozott.

A probléma ugyanis az volt Schumacher elmondása szerint, hogy az ő gumijai elkezdtek visszahűlni, ezért engedélyt kért, hogy megelőzhesse Mazepint. A Haas engedélyt adott neki, ám az oroszt erről nem tájékoztatták, innen jött a kavarodás.

“A Forma-1-es csapatoknál az egyik hétvégén a tiéd az első autó, a másik hétvégén tiéd a második. Most én voltam az első, így én diktálhattam a kivezető kör tempóját” – nyilatkozta Mazepin. “Ő megelőzött, feltartott, míg megérkezett Seb. Lesz néhány szavam a csapathoz” – tekintett előre az orosz.

Vettel (P17) tried to get another flying lap in at the end of Q1 but hit traffic with not one but two Haas cars #DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/y8EQh7O607

