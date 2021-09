20 év után Kimi Räikkönen szögre akasztja a sisakot, az idei lesz az utolsó Forma-1-es szezonja 2007 világbajnokának. A sportág legtapasztaltabb versenyzőjeként számos sikeres és kevésbé sikeres, izgalmakkal teli vagy éppen laposabb futam áll a háta mögött. Mi most összeszedtük azokat a futamokat pályafutásából, melyeket összetéveszthetetlenül a Jégemberrel fogunk összekötni, amíg világ a világ.

23 együléses autóversennyel a háta mögött – melyekből 13-at megnyert – alig akarták megadni neki a Forma-1-es rajtengedélyt debütálásakor, a 2001-es szezonnyitón. Räikkönen a futam előtt ráadásul még el is szunyókált, a rajt előtti órában még javában keresték a Sauber emberei az eltűntnek hitt versenyzőt. Végül gond nélkül lehozta a futamot, egy utólagos büntetésnek köszönhetően pedig első világbajnoki pontját is megszerezte: hatodik lett első nagydíján. Ezt követően nem volt kérdés, van-e helye a Forma-1-ben.

Fernando Alonso ekkor már megnyerte első bajnoki címét, ám a konstruktőri meccs a McLaren és a Renault közt még nem volt lefutott. A szuzukai futam kis túlzással egy fordított rajtrácsos versenynek is beillett, a legjobbak időmérős körén ugyanis bezavart az eső. Így indulhatott Räikkönen is csak a 17. helyről, de nem adta fel, és szó szerint az utolsó körig küzdött. Az első kanyarban éppen a Renault pilótáját, Giancarlo Fisichellát előzte meg kívülről egy bravúros manőverrel – ez győzelmet ért a Jégembernek.

A Ferrari máig utolsó világbajnokának 2007-es bajnoki fináléja mesébe illő: két futam alatt dolgozott le 17 pontos hátrányt Lewis Hamiltonnal szemben úgy, hogy összesen lehetett 20-at szerezni. Nem kétséges, hogy a szezon mindent eldöntő futama is felfért a listára, ahol Räikkönen csak abban bízhatott, hogy maximális teljesítménye mellett a többiekkel is történik valami, és így világbajnok lehet.

Két év kihagyás és ralis kalandozás után a Lotusszal tért vissza a Forma-1-be Räikkönen. Abu-dzabiban végül össze is jött neki a siker, de itt hagyta el a száját a “hagyjatok békén, tudom, mit csinálok” mondat is.

A Lotusszal 2013-ban összejött még egy siker, rögtön a szezonnyitón, ám utána nem a legjobban alakultak a dolgok a finn szempontjából. 2014-re visszatért régi sikerei helyszínére a Ferrarihoz, ám az új szabályoknak megfelelő autó harmatgyenge volt a vacak V6-ossal együtt. Jött aztán a barát, Sebastian Vettel a csapathoz, akitől ugyan elmaradt Räikkönen teljesítménye, de egyre szorgosabban gyűjtögette a dobogókat. Így jutottunk el a 2018-as Amerikai Nagydíjhoz, ahol minden összeállt: a második helyről indulva parádés rajttal átlépte Lewis Hamiltont, majd a győztes taktikát is sikerült eltalálni.

A sikerek mellett számos olyan futama is volt Räikkönennek, amire épp a rossz eredménye miatt emlékezhetünk. Különösen gyakori volt ez a McLarennel eltöltött időszakában, amikor autója gyakran nem bírta a terhelést, ezért fel kellett adnia a futamokat. A nürburgringi 2005-ös Európai Nagydíj lehetett talán mind közül a legfájóbb. Az addigra már kockásra fékezett Michelin-gumi akkora vibrációt okozott, mely sok volt az első felfüggesztésnek, és az utolsó körben eltört. Az élről esett ki ezzel a Jégember, a futamot pedig a bajnoki rivális Fernando Alonso nyerte.

The worst moment i ever had. Gutted to the top..

Nurburgring 2005.

Kimi Raikkonen suspension broke and on the last lap we lost a dominating win. Those year tyre rule with which all teams should use only one set was a disaster. Next year they abandon it..#KIMI pic.twitter.com/Eo3dCMrmiT

— Filippos McLaren (@F1lippos) February 24, 2020