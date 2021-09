A Forma-1-es Belga Nagydíjon valószínűleg minden rajongó megkapta azt az esőmennyiséget, amiért évekig imádkozott egy-egy esősnek jósolt, mégis száraz futam alkalmával. Versenyt nem láttunk Spa-Francorchamps-ban, egyesek pedig már a szomszédos Holland Nagydíjat is elkezdték temetni az előzetes időjárás-jelentések miatt.

A zandvoorti hétvégéhez közeledve azonban pontosabb képet kaptunk arról, mi is várhat a mezőnyre és a nézőkre. A pénteki szabadedzéseken a jelenlegi számítások szerint nem valószínű eső, de gyakran lehet felhős az ég, így a pálya hőmérséklete is gyakran ingadozhat a napos és felhős időszakok váltakozása miatt. A második szabadedzésen az időnkénti élénk északkeleti széllökések a pálya egyes részein kissé befolyásolhatják az autók viselkedését.

Szombaton a harmadik szabadedzésen és az időmérőn is száraz körülmények valószínűek a jelenlegi számítások szerint. Ezen a napon is gyakran takarhatják felhők a napot, így a péntekihez hasonlóan alakulhat a pálya hőmérséklete. Az élénk északkeleti széllökések miatt a pálya egyes részein ezen a napon is kisebb egyensúlyi problémákkal küzdhetnek a pilóták.

Vasárnap a verseny idején szakadozottabb lehet a felhőzet, naposabb idő valószínű, csapadéknak csak nagyon kicsi az esélye a mostani számítások szerint, így száraz futamra van kilátás. A több napsütés miatt a pálya hőmérséklete is magasabb lehet, mint a hétvége korábbi eseményein. A keleties szél mérsékelt maradhat ezen a napon, így a széllökések okozta egyensúlyi problémák a pálya nagy részén teljesen megszűnhetnek.