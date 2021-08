A Forma-1-es Belga Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk kedd este 19 órától YouTube-csatornánkon!

Nem mindennapi körülmények között hirdettek győztest a Forma-1-es Belga Nagydíjon: élesben egyetlen kört sem mentek a pilóták, és 3 és fél óra esőben rostokolás után Max Verstappen lett az esemény győztese, a legjobb tíz szereplői félpontokkal gazdagodtak.

Köztük volt a harmadikként végző Lewis Hamilton is. A Mercedes britje nagyon csalódott volt, főként a szurkolókat sajnálta, akik el is áztak, és még csak versenyt sem láthattak. Velős véleményt alkotott a Forma-1 vezetéséről is. “A pénz beszél. Szó szerint két kör kellett a versenyhez, az egész a pénzről szólt.”

“Mindenki megkapja így a pénzét, és szerintem a rajongóknak is vissza kellene kapniuk az övéket, mert sajnos nem kapták meg azt, amiért eljöttek és fizettek” – mondta a hétszeres világbajnok. Kár, hogy holnap nem tudunk versenyezni. A sportág rossz döntést hozott ma” – utalt arra, hogy végeredményt hirdettek és pontokat osztottak.

Hamilton pénzes megjegyzése eljutott Stefano Domenicali, a Forma-1 vezérigazgatójának fülébe is, aki reagált is a kijelentésre. “Nem, nem erről szólt. Hallottam, hogy valami kereskedelmi vita lehetett mögötte, de ez egyáltalán nem igaz. Amikor versenyzésről beszélünk, ott a felelősség. Tiszta folyamatok ezek, melyek egymással egyáltalán nem összefüggőek.”

Az olasz szakember hozzátette, teljes mértékben támogatja az FIA és a versenyigazgató Michael Masi döntéseit. “Az emberek számára ez szomorú, mert mindenki versenyt szeretett volna látni. De a versenyirányítás döntései abszolút helyesek voltak” – mondta.

