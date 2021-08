Nemcsak a belga Forma-1-es pálya, de az egész sportág egyik legikonikusabb kanyarkombinációja az Eau Rouge-Raidillon Spa-Francorchamps-ban. A völgyben lévő bal törésből emelkedő jobb ív, majd a következő balkanyar hatalmas kihívást jelent a pilótáknak, akik ugyan padlógázzal hajtanak át a szakaszon, de a dombon felfelé menet nem látják, hogy tulajdonképpen mi is van előttük.

Lewis Hamilton szerint jelen állapotban azonban élvezhetetlen a kombináció. “Nagyon huplis most az Eau Rouge” – panaszkodott a Mercedes versenyzője. “Valami megváltozott, egy kicsit elromlott. Masszív bucka van éppen a kompressziós pontnál, ahol korábban eddig sosem volt. Szerintem a földcsuszamlásoknak és az esőnek lehet hozzá köze” – tette hozzá a hétszeres világbajnok, utalva a júniusi eseményekre, amikor a pályát elöntötte a környező hegyoldalakból alázúduló rengeteg eső.

Az út egyenetlensége csak még veszélyesebbé tette a kanyarkombinációt, melyben az elmúlt években halálos baleset is történt. A női formaautós betétsorozat, a W Series pénteki időmérőjén tömegkarambol volt a hegy tetején, két pilótát kórházba is kellett szállítani nagyobb kivizsgálásra. Csak a szerencsének és a biztonság intézkedéseknek köszönhető, hogy nem esett bajuk.

A baleset oka a hirtelen leeső csapadék mellett a Hamilton által említett útegyenetlenség is lehet: több autó is ugyanazon a ponton veszítette el a tapadást.

W Series Crash Broadcast Replay (Everyone confirmed okay) pic.twitter.com/3vwdZw6p2w

I really hope everyone is ok 🙏🏼 #Wseries #BelgianGP pic.twitter.com/UgeM8icLfo

