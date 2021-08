Fordulatokból a legkevésbé sem volt hiány a Forma-1-es Belga Nagydíj időmérő edzésén, az egyre romló körülmények között az Eau Rouge–Raidillon kanyarkombinációban súlyos balesetet szenvedő Lando Norris miatt a piros zászlók is előkerültek.

A helyzet pikantériáját adja, hogy nagyjából egy-másfél perccel a McLaren-pilóta balesete előtt figyelmeztette Sebastian Vettel a versenyirányítás a bő 7 kilométeres pályán kialakult vízátfolyásokra, amik miatt eleve indokoltnak látta volna a piros zászlót. Jelzésére azonban nem reagáltak, így miután megtörtént a baleset, a csapatrádión fakadt ki.

Mi a f*szt mondtam? Na, mit mondtam?! Piros zászlót!

– hangzottak el tőle a nyomdafestéket nem tűrő pontokon kisípolt szavak.

Az Aston Martinnál négyszeres világbajnok ugyanakkor emberségből immár sokadjára vizsgázott jelesre, a piros zászló bemutatása után ugyanis megállt Norris ripityára tört McLarenje mellett, ahonnan nem hajtott tovább, amíg nem bizonyosodott meg róla, hogy jól van a brit.

„Mindig nehéz megítélni a helyzetet, de azt hiszem, jobb inkább korábban belengetni a piros zászlót. A garázsból, a tévéképernyő előtt ülve csak nagyon keveset lehet látni abból, ami a pályán van, de ha a pályabírók azt jelzik, hogy túl sok víz van a pályán, egyértelműen nem lenne szabad megadni a zöld jelzést” – nyilatkozta a leintés után Vettel.

„Ha pedig mégis megadják, azonnal meg kellett volna szakítani. Különösen akkor, ha jelzik, hogy talán nem annyira jók a körülmények” – tette hozzá, majd a biztonság mellett érvelt. „Inkább legyünk óvatosabbak, mert csak Istennek köszönhető, hogy ezúttal nem történt baj.”

Az elmúlt időszakban, de még a hétvégén is rengeteg kritika érte az Eau Rouge-t és környékét, ahol Anthoine Hubert két éve szenvedett halálos balesetet. Időközben már be is jelentették, hogy a pálya számos – többek között az ominózus – pontján is átalakítják a bukótereket, amire 80 millió eurót szánnak.

Az Eau Rouge kapcsán Vettel felvetette, talán amiatt történt tötbb baleset, mert az elmúlt években túlságosan könnyűvé, ebből fakadóan pedig gyorsabbá vált a kanyar. „Nyilván hatalmas az autók tapadása, de lehet, hogy újra be kellene szűkíteni a kanyart, mint annak idején. Így ismét nagyobb kihívást jelentene, mert száraz körülmények között már nem is tekintünk annyira kanyarként rá” – magyarázta.

Vettel az ötödik időt autózta a kvalifikáción az Aston Martinnal, miközben csapattársa, Lance Stroll már a Q2-ben elvérzett, csak 13. lett a kanadai.