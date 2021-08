Nagy időhúzás megy a Mercedesnél a csapat 2022-es felállásának bejelentésével kapcsolatban, még midig nem tudni, hogy Valtteri Bottas vagy George Russell lesz a befutó. Bottas szerint Hamilton egyenesen megmondta neki, hogy őt akarja, és egy világbajnok is úgy véli, felesleges lenne változtatni.

A kétszeres győztes Mika Häkkinen persze nem pártatlan, mert egyrészt ő is finn, másrészt mindig is Bottas nagy támogatója volt. A véleménye azonban ezzel együtt is az, hogy a Hamilton, Bottas felállás soha nem látott sikereket hozott a Mercedes számára.

“Nem tudom, hogy lecserélik-e Valtterit valaki másra” – kezdte Häkkinen. “De a tények és az eredmények azt mutatják, hogy amit a Mercedes Valtterivel és Lewiszal közösen elért, az felülmúlhatatlan. Hihetetlen időszak volt.”

“Egy régi mondás szerint ami működik, azt nem kell megjavítani. Az év véleményem az, hogy a Mercedesnél jelenleg minden a legnagyobb rendben, felesleges lenne ebbe belenyúlni.”