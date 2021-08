Tavalyi tulajdonosváltásáig évek óta ütközött finanszírozási problémákba az egykor patinás Williams, ezért többször is komolyabb anyagi háttérrel bíró versenyzőt igazoltak, így fordult meg a grove-iaknál Pastor Maldonado, Lance Stroll és Nicholas Latifi is – mint írtuk, napokkal utóbbi éles kritizálása miatt távozott a gárda kötelékéből Dan Ticktum fejlesztőpilóta.

Jelen állás szerint akár teljesen új felállással is visszatérhet jövőre a Williams, mivel egyre valószínűbb, hogy három év várakozás után George Russell a Mercedeshez kerülhet, és lejár az év végén Latifi szerződése is, miközben a kanadai egyre gyakrabban kacsingat az IndyCar felé. Úgy tudni, hogy ettől függetlenül szívesen maradna a korábbi Forma-2-es ezüstérmes a királykategóriában is.

Miközben több csapat is arra vár – már csak Valtteri Bottas sorsa miatt is –, hogy kitudódjon, mit lép a Mercedes, a Williamsnél is akadnak még kérdőjelek. Az elmúlt hetekben ugyanis felmerült, hogy a brackley-iek támogatásával Forma-E-pilótájuk, Nyck de Vries is ülést kaphat a csapatnál, de Nico Hülkenberget és Danyiil Kvjatot is szóba hozták.

Megszólalt a kérdésben Jost Capito, a Williams újonnan kinevezett csapatfőnöke is. „Olyan helyzetben vagyunk, hogy dönthetünk pusztán a versenyzői kvalitások alapján” – mondta a Motorsport.com-nak a Dorilton Capital érkezése kapcsán. „Ellenben a múlttal, most már nem függünk senkitől, többé olyan pilótára sem kell támaszkodnunk, aki a pénzt hozza.”

„Hosszú távú terveink vannak, hogy visszatérhessünk a csúcsra. Ezért olyan versenyzőket kell választanunk, akik illeszkednek ebbe a tervbe. Természetesen bárki tárgyalhat velünk, de a döntés a mi kezünkben van.”

Miután több csapatnál is véglesítette már 2022-es felállását, Capito úgy gondolja, sokak számára vonzó opció lehet a Williams az új éra hajnalán. „Szerintem mindenki, akinek nincs biztos ülése jövőre, sem másik opciója, velünk lép kapcsolatba. Ez egy olyan helyzet a Forma-1-ben, amire egy olyan csapat, mint mi, vágyhatunk” – tette hozzá.