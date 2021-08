Még csak augusztus 20-án tölti be 18. életévét, máris nem akármilyen pályafutást tudhat magáénak Théo Pourchaire: azok után, hogy a sorozat legfiatalabb győztesévé avanzsált, hajszállal csúszott le tavaly a Forma-3-as bajnoki címről, idén a Forma-2-ben nyert futamot rekordfiatalon a francia.

Pourchaire a Sauber Academy tagjaként szerdán életében először vezethetett Forma-1-es autót, ráadásul a Hungaroringen esett át a tűzkeresztségen, ahol az Alfa Romeo 2019-es autójával, a C38-cal körözhetett, miközben több csapat is a Pirelli munkáját segítette.

Részleteket nem árult el az ifjú francia tesztjéről a hinwili istálló, csupán annyit, hogy komplett programot teljesített. „Ezzel egy álmom vált valóra” – írta közösségi oldalán az F2-es pilóta. „Életemben először vezethettem F1-es autót, gyerekkorom óta erről álmodtam” – tette hozzá, miközben köszönetet mondott a csapatnak az élménydús, felejthetetlen napért.

Ugyanakkor az egyik képen látható egy tábla, ami alapján valószínűsíthető, hogy Pourchaire 1:19.2-es időt is autózott Mogyoródon. Ha ez igaz, első tesztjén 1,7 másodperccel volt lassabb Kimi Räikkönen és Antonio Giovinazzi hétvégi időmérős körénél, persze a program homályossága mellett a képet az is torzítja, hogy az időjárási viszonyok is mások voltak.

Habár egyelőre nem verték nagydobra, egy másik versenyző is beülhetett a 2019-es Alfa Romeóba. Mahaveer Raghunathan két évvel ezelőtt azzal írta be magát a történelemkönyvekbe, hogy elsőként esett a büntetőpontrendszer áldozatául.

A Forma-2-es mezőnyben messze szinten alul teljesítő Raghunathannak ráadásul egy éven belül kétszer is összegyűlt az egyfutamos eltiltást jelentő tizenkét strigula, de miután a második tucat pont az idény végére, csak egyszer kellett versenyt kihagynia.

Not only Pourchaire tested for Alfa Romeo... Mahaveer Raghunathan also did some laps in the Alfa Romeo F1 car 🤣😭 (this is not a joke) pic.twitter.com/iP4so457O4