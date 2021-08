A Forma-1-es Magyar Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk kedd este 19 órától YouTube-csatornánkon!

Miután a Forma-1-es Magyar Nagydíj újraindításánál csapata eltaktikázta magát, a mezőny végéről kellett felzárkóznia Lewis Hamiltonnak, akit – Sebastian Vettel kizárását követően – a második helyen rangsoroltak, így visszavette a vezetést Max Verstappentől a bajnoki pontversenyben.

A leintésnél azonban Hamilton szédült, fáradtnak érezte magát, így mielőtt a sajtótájékoztatón késve érkezve megjelent volna, orvosi segítségre volt szüksége. „Már jól vagyok. Valóban szédültem, és kissé homályossá vált minden a dobogón” – ismerte el rosszullétét.

„Egész évben küzdöttem azért, hogy egészséges maradjak a tavaly év végi történések után, ez egy csata” – tette hozzá, utalva arra, hogy tavaly decemberben ő is átesett a koronavíruson, ami miatt ki is kellett hagynia a Szahíri Nagydíjat, vélhetően azóta is poszt-COVID-tünetek gyötrik.

„Senkinek sem beszéltem még erről, de úgy gondolom, ez elhúzódó nálam” – beszélt a szindrómáról. „Emlékszem a hatásokra, és azóta másképp edzek, más a fáradtság mértéke is. De próbálok tovább edzeni és a lehető legjobban is felkészülni. Ki tudja, mi történt ma, talán a hidratáció okozta, korábban még nem tapasztaltam ilyet.”

„Volt valami hasonló Silverstone-ban [a Brit Nagydíj után – szerk.], de ez sokkal rosszabb volt.”