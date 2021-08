A Forma-1-es Magyar Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk kedd este 19 órától YouTube-csatornánkon!

Kaotikus futamot hozott a Forma-1-es Magyar Nagydíj, ami óriási meglepetésre Esteban Ocon győzelmével zárult. Az Alpine francia versenyzője első győzelmét szerezte a királykategóriában. „Micsoda pillanat!” – kezdte a friss győztes, akivel a hétvége előtt a Vezess is interjúzott. „Számos nehéz pillanatunk volt az idei szezon folyamán, de most visszatértünk oda, ahová tartozunk.”

„Sebastian óriási nyomás alatt tartott engem, de sikerült magunk mögött tartani. Nagyszerű pillanat, fantasztikus! Mit is mondhatnék? Gratulálok Fernandónak is, hiszen ez a győzelem neki is köszönhető” – folytatta, elismerően beszélve Fernando Alonsóról, aki a másik Alpine-nal a verseny hajrájában sokáig fel tudta tartóztatni Lewis Hamiltont. „Igazi csapatmunka volt, egy fantasztikus napon.”

Az Azerbajdzsáni Nagydíj után idei második dobogóját szerezte Sebastian Vettel, aki a leintés után az előtte végző franciát dicsérte. „Egyetlen hibát nem vétett Esteban” – mondta a négyszeres világbajnok. „A pályán tudott maradni, szóval nagyon is megérdemelte ezt az első győzelmet.”

„Nagyszerű eredményt értünk el, de amikor szoros a helyzet, nyilván a győzelemmel szemezzel, és nem a második hellyel” – folytatta saját versenyének értékelésével.

Mindeközben a bajnokságban újra az élre álló Lewis Hamilton a mezőny végére visszazárkózva mentette, amit csak tudott, miután a piros zászlós újraindításnál egyedül őt nem hívták ki kerékcserére a felvezető kör végén. „Először is gratulálok az Alpine-nak, Ocon már jó ideje ragyogó csillagnak számít. Váratott magára ez a győzelem, de örülök, hogy összejött neki” – mondta a Mercedes britje.

„Kemény volt a mai nap, de saját magunknak nehezítettük meg. Őrület belegondolni is, hogy csak mi maradtunk kint a rajtrácson, de az ilyen esetekből tudunk tanulni. Mindent beleadtam a végéig” – tért ki a csapat stratégiai baklövésére. „Mondtam a csapatnak, milyennek érzem a pályát, de azt mondták, jön még eső.”