Szinte hagyománnyá vált már, hogy a Renault Forma-1-es csapata a Magyar Nagydíj előtti csütörtök este meghívja aktuális versenyzőit Budapest belvárosába, ahol a sajtó képviselői kérdezhetnek, elbeszélgethetnek a pilótákkal. Ez a szokás azt követően sem változott, hogy a csapatot Alpine-ra átnevezték. Fernando Alonsóval és Esteban Oconnal azonban a koronavírus-járvány miatt nem találkozhattunk személyesen, csak az online térben.

Ocon saját elmondása szerint kedveli hazánk legnagyobb versenyhelyszínét. “A Hungaroring az egyik kedvenc pályám, mindig nagy támogatást kapunk itt. Jó emlékeim vannak innen a Forma-3-as időkből is. Olyan ez, mint egy utcai pálya egy normál pályán, ami nehézzé teszi a helyzetünket. A kanyarkombinációknak köszönhetően a pilóták jelenthetik a különbséget, különösen az időmérős körökön. Ez több mint fontos itt, hiszen a versenyen nem igazán lehet előzni. A célunk az, hogy pontot szerezzünk, remélhetőleg mindkét autóval” – tekintett előre a hétvégére.

Általában kánikula van a Magyar Nagydíj hétvégéjén. Melyik számodra a legmegterhelőbb verseny fizikailag?

Talán Szingapúr. A hő nagy szerepet játszik fizikai szempontból, de azt mondanám, hogy Budapest is benne van a top5-ben. A vonalvezetés miatt nemigen van idő pihenni a kör során, a kanyarok nagyon közel vannak egymáshoz, ami nehézzé teszi a dolgunkat a futamon.

Vasárnapra 50 százalék eséllyel jósolnak esőt. Említetted, hogy nincs sok tapasztalatod a vizes gumikkal. Aggódsz emiatt?



Nem, nem igazán. Általában kényelmesen érzem magam vizes időben is. Ilyen körülmények között sosem tudja az ember, hol köt ki. A teljesen vizes időmérőn ötödik lettem a Red Bull Ringen, és 6-7. Isztambulban tavaly. Jól teljesítettünk, így arra számítok, hogy ez így is marad remélhetőleg.

2019-ben nem volt Forma-1-es ülésed, de a Mercedesnél töltötted az idődet. Szereztél ott olyan tapasztalatokat, melyek számodra és az Alpine számára is hasznosak lehetnek?

Igen. Jó tapasztalat volt egy domináns csapatnál lenni, hogy velük dolgozhattam és a technikai tudás legjavába beleláthattam. Néhány gondolatot “elhoztam” a Mercedestől a két csapat közös megegyezésével, amelyekről azt gondoltam, hogy relevánsak lehetnek számunkra.

Mely területeken tanultál a legtöbbet a nálad tapasztaltabb Fernandótól?

Az ember mindig tanul az őt körbevevő versenyzőktől, akikkel egy csapatban vezet, legyen szó akár az eltérő munkamorálról. Először dolgozom együtt egy világbajnokkal, így ez jó esélyt jelenthet, hogy megnézzem, ő mire fókuszál, ki is próbáltam ezek közül pár dolgot. Remélem, hogy ő is tud tanulni tőlem, főleg úgy, hogy ennyi idő után jött a csapathoz.

Előnyt jelenthet az számodra az új érában, hogy kevesebb tapasztalattal és berögződéssel rendelkezel, szemben azokkal, akik például tíz éve vezetnek a Forma-1-ben?

Nem hiszem, szerintem hasonló lesz a helyzete mindenkinek. Bármelyik Forma-1-es versenyző gond nélkül képes bármilyen autó vezetésére. Mindenki tehetséges és gyorsan hozzászokik az új dolgokhoz, így nem gondolom, hogy ez bárkinek nehézséget jelent majd.

Melyiket választanád? Fix pole-pozíció szombaton, vagy fix dobogó vasárnap?

Ez egyértelmű: dobogó vasárnap! Várj, azt mondtad, hogy pole szombaton? Mindkettőt nem lehet?

Van már terved a nyári szünetre?

Igen, a tengernél fogom tölteni a szünidőt, a családommal leszek.

A pilóta mellett személyesen találkoztunk Laurent Rossival, az Alpine márka vezérigazgatójával.

Rengeteg vita zajlik arról, milyen motorok hajtsák a következő generációs Forma-1-es autókat. Mit gondolsz erről?

A Forma-1 fenntarthatóbbá tétele összhangban van a mindennapi élettel. Rengeteg opció van. A fő út az elektromosság, egy ponton minden motort villany hajt majd, így vagy úgy. A jelenlegi megoldás szerintem a hibrid erőforrás lenne, míg a teljesen elektromos hajtás inkább az embereknek lenne való, nem a sportnak. Még mindig vitázunk erről.

Ha nem ezt az utat választjuk, maradhatunk a szintetikus üzemanyagoknál, mely enyhítheti a problémákat. Talán ez, a hibrid motorokkal együtt lehetne a Forma-1 útja.

Mit gondolsz a jövő évi autókról, miután láttuk őket Silverstone-ban?

Érdekes év lesz, mint egy pókerjátszma. Teljesen új autót építünk, tiszta lappal indulunk. Szüksége volt erre a sportnak, mert a Mercedesen kívül nagyjából mindenki unta már, hogy mindig ők győztek, talán már ők is egy kicsit. A költséglimit is többé-kevésbé hasonló lehetőségeket teremt mindenkinek. Ugyanúgy építhetünk fantasztikus vagy nagyon rossz autót is, érdekes és izgalmas év lesz.

Ha Fernando vagy Esteban egy nap azt mondja, hogy Le Mans-ban szeretnének versenyezni egy Alpine-nal, ki dönti el, hogy indulhatnak-e, és mi lesz a döntés?

Mindkettejüknek lehetne hely, hiszen hárman vezetnek egy autót, és egynél több autónk is lehet. Mindkettejüket szívesen látjuk, leszámítva azt, hogy a Forma-1-es főnök [Davide Brivio – a szerk.] aggódik a fizikai állapotuk és a gumik közti különbség miatt. Nagyon éles a különbség a Michelin endurance abroncsai és a Pirellik között. Minden versenyző azt mondja, hogy nagyon veszélyes az egyikhez hozzászokni, majd a másikra váltani. Nyilván jó lenne a márkának és Le Mans-nak is, főleg, hogy Fernando még tapasztalt is ebben, de nem ez a prioritás.

Mekkora hátrányt jelent, hogy jelenleg csak egyetlen csapat használja a Renault erőforrásait?

Ez igazából egy jó dolog, mert gyorsabban fejleszthetjük a motort. Így nincs ott a vásárlók részéről érkező nyomása kérése és követelése. Sokszor a motor architektúrája teljesen eltért az ügyfélcsapatoknál és nálunk, a gyári csapatnál, így úgy kellett fejleszteni, hogy a motorok nem teljesen egyformák. Ez szétszedte úgy a csapatot, hogy végül megkönnyebbülésként éljük meg. Másrészt azonban jobb ha négy motor fut és nem kettő, mert kétszer több adatunk van.

A jövőben újra eladhatjuk a motorokat egy partnercsapatnak, és akkor már nem lesznek eltérőek a motorok. Az FIA ugyanis korlátozza mindezt, kevésbé lehet szabadon változtatni a motorok felépítését.