Napsütéses időben, 27 fokos levegő- és 48 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét a Forma-1 történetének első sprintkvalifikációs versenye a Brit Nagydíj szombati napján, Silverstone-ban.

A pilóták rajtsorrendjét a pénteki időmérőn döntötték el, ahol a mercedeses Lewis Hamilton bizonyult a leggyorsabbnak, megelőzve a Red Bull hollandját, Max Verstappent. Előkelő helyről rajtolhatott még a Ferrarival Charles Leclerc (4.) és a williamses George Russell (8.).

A versenyzőknek 100 kilométert (17 kört) kellett teljesíteniük az 5891 méter hosszú, 18 kanyaros versenypályán. A futam győztese lett a pole-pozíciós a statisztikák szerint, a végeredmény pedig a vasárnapi nagydíj rajtsorrendjét határozta meg. Az első három helyezett mindezek mellett 3, 2, illetve 1 ponttal gazdagodtak. A pilóták szabadon választhattak rajtgumit, és nem volt kötelező a kerékcsere.

A gumiválasztás egyhangú volt: a harmadikként rajtoló Valtteri Bottas (Mercedes), a két Alpine-versenyző és Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) lágy gumikon indultak, a többiek közepeseken.

A sprint

Hamilton nagyon elrontott a rajtot, amit Verstappen ki tudott használni, de a brit folyamatosan támadta őt, hatalmas volt a Mercedes tempóelőnye az egyenesben. A rajt nagy vesztese a ferraris Carlos Sainz volt, aki a kilencedikről a 18.-ra esett vissza, miután Russell Williamsével koccant – az eset miatt vizsgálat is indult a leintés után. Honfitársa, a lágyakon rajtoló Fernando Alonso azonban hat helyet is javított, így az ötödik helyre jött fel. A rajtnál a két Haas is összeért, Nyikita Mazepin emiatt megforgott.

LIGHTS OUT! The first ever F1 Sprint is GO at Silverstone!#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/rUj3Px9Jt6 — Formula 1 (@F1) July 17, 2021

A DRS-nek hatalmas ereje volt, Verstappen és Alonso is cikázva próbált védekezni Hamilton, illetve a mclarenes Lando Norris ellen. Verstappen sorozatos leggyorsabb körökkel igyekezett leszakítani a Mercedes-pilótát, az ötödik körre már közel másfél másodperccel vezetett. Norrisnak végül összejött az előzés Alonso ellen.

LAP 4/17 What a start from Fernando Alonso as he flies through the field in the opening laps – going from P11 to P5 🚀#BritishGP 🇬🇧 #F1Sprint pic.twitter.com/5MKcrURf8Z — Formula 1 (@F1) July 17, 2021

Az első komolyabb hibát ebben a körben láttuk Sergio Pereztől, aki a hetedik helyről csúszott ki. A Red Bull meg is sérült a kavicságy csúszás közben, a mexikói a 19. helyre esett vissza.

A lágy gumit választók nagyjából a 10. kör körül kezdtek visszalassulni: Alonso mellett elment Daniel Ricciardo is a másik McLarennel, de Kimi Räikkönen Alfa Romeója mellett is elment a visszazárkózó Sainz. Bottas is elkezdett ekkor időt veszíteni a negyedik helyet stabilan tartó Leclerc-rel szemben.

LAP 9/17 Nicely done from Daniel Ricciardo as he puts a move on Fernando Alonso to take P6 – one place behind his team mate Lando Norris (P5) 👏#BritishGP 🇬🇧 #F1Sprint pic.twitter.com/uRDxPAWgaK — Formula 1 (@F1) July 17, 2021

Az élen Verstappen két másodpercre növelte az előnyét, és a különbség már nem is igazán csökkent, még úgy sem, hogy olykor Hamilton futotta meg a leggyorsabb kört. A rajt utáni előzéssel tehát el is dőlt a vasárnapi pole-pozíció sorsa: Verstappen a vasárnapi első rajtkocka mellett három ponttal is gazdagodott. Hamilton a második helyének köszönhetően két egységet szerzett, a bajnokságban 33 pontra nőtt ezzel a hátrányra. A harmadik helyet végül megőrizte a lágy gumikon köröző Bottas, így ő szerezte meg az utolsó egységet.

🏁 TOP 10 🏁 VER 🏆

HAM

BOT

LEC

NOR

RIC

ALO

VET

RUS

OCO#BritishGP 🇬🇧 #F1Sprint pic.twitter.com/aWRHHq8Dty — Formula 1 (@F1) July 17, 2021

Leclerc megtartotta negyedik rajthelyét a McLaren párosa, Norris és Ricciardo előtt. Alonso a nagy rajtjából végül egy hetedik helyet hozott ki Sebastian Vettel (Aston Martin), George Russell (Williams) és Esteban Ocon (Alpine) előtt. A spanyol végül nem kapott büntetést azért, mert cikázva védekezett többsözr is, egy figyelmeztetéssel megúszta.

Az elején visszaeső Sainz végül a 11. helyet szerezte meg, a szintén visszaeső Perez végül nem fejezte be a körözést, a 18. helyről szállt ki az utolsó kör előtt.

A 2021-es Forma-1-es Brit Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 16 órakor kezdődik.