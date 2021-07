Napos időben, 25 fokos levegő- és 40 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év tizedik időmérő edzése Silverstone-ban, a 2021-es Forma-1-es Brit Nagydíjon. A pénteki első (és eddig egyetlen) szabadedzés eredményei alapján Max Verstappen tűnt a leggyorsabbaknak a Red Bull-lal.

A szombaton megszokottakkal teljes mértékben megegyező időmérő a szombati sprintkvalifikációs futam rajtsorrendjét döntötte el.

A Q1 elején sokan hamar kihajtottak a pályára, hogy még némi tapasztalatot itt is gyűjtsenek. Carlos Sainz volt az első a Ferrarival, aki átlépte a bokszutca végi fehér vonalat, de a mezőny fele követte őt.

Az első körök után Max Verstappen állt az élre a Red Bull-lal, ám a különbség nem volt olyan nagy közte és a második Lewis Hamilton között, mint a szabadedzésen: a Mercedes britje 4 tizedmásodpercet kapott a hollandtól úgy, hogy a bajnoki éllovasnak volt egy komoly megcsúszása is. A nagy nevek közül Daniel Ricciardo került veszélybe a McLarennel, bő öt perccel a Q1 vége előtt kieső helyen volt az ausztrál.

Charles Leclerc majdnem eldobta a Ferrarit egy alkalommal, a monacói ott csúszott meg az utolsó kanyarban a rázókövön, ahol korábban Verstappen is.

Az időmérő első részének hajrára sokat javult a pálya, a kieső sorrendje és kiléte gyakran változott. Végül elvérzett Cunoda Juki (AlphaTauri), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), Nicholas Latifi (Williams) és a két Haas. Nyikita Mazepin az utolsó pillanatokban össze is hozott egy kisebb megforgást.

P18 for @NicholasLatifi. Unfortunately the Canadian is out in Q1. All set to push hard tomorrow! 👍 pic.twitter.com/qH9lbms10i — Williams Racing (@WilliamsRacing) July 16, 2021

A Q2-ben ezúttal elmaradt a gumitaktikázás, ugyanis mindenki szabadon választhat rajtgumikat a sprintkvalifikációra. Mindenki a piros oldalfalú lágyakkal próbált a leggyorsabb lenni. Eleinte ez Verstappennek sikerült, de a két Mercedes a nyomában volt: Hamilton csak 98 ezreddel volt nála lassabb, Valtteri Bottas hátránya 232 ezredmásodperc volt.

Into Q2. This is fun. Just 0.098s in it at the top after those first runs. 👊 pic.twitter.com/1enRisFj3q — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 16, 2021

A két Ferrari-pilóta ezúttal mindenkinél később futott mért kört. Sainz a hetedik, Leclerc a nyolcadik időt futotta, csak 16 ezredmásodperc volt kettejük között.

Az utolsó nekifutás előtt Pierre Gasly (AlphaTauri), George Russell (Williams), Fernando Alonso (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin) és Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) álltak a kieső helyeken. Végül Russell újra összehozta a továbbjutást a Williamsszel Esteban Ocon (Alpine) kárára, a brit rendkívül örült a sikernek hazai pályán. A leintéskor Hamilton is villantott, közel három tizedmásodperccel jobb kört futott Verstappennél.

HE’S ONLY GONE AND SENT IT INTO Q3 AGAIN!!! pic.twitter.com/psSMRTaqhK — Williams Racing (@WilliamsRacing) July 16, 2021

A Q3-as első felfutások után Hamilton állt az élen 17 százados előnnyel Hamilton előtt. Bottas hátránya a harmadik helyen már 414 ezredmásodperc volt, őket Sergio Perez követte a Red Bull-lal, valamint a két McLaren, Lando Norris, Daniel Ricciardo sorrendben. Russell a hetedik volt ekkor, a két Ferrari Leclerc, Sainz sorrendben a 8-9., Sebastian Vettel (Aston Martin) pedig a 10. helyről várhatta a pénteki finálét.

1:26.134. 🔥🔥 That’s P1 for Lewis. One run to go. Let’s hear it, Mercedes fam. 👊 pic.twitter.com/GnI22nXx59 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 16, 2021

A fináléra mindenki feltette maradék új gumijait. Hamilton utolsó körét elrontotta, de az alulkormányzott autóra panaszkodó Verstappen nem tudott annyit javítani, hogy megverje a brit addigi legjobb idejét. Bottas végül harmadik lett, Leclerc pedig végül feljött a negyedik helyre Perez elé.

🏁 END OF QUALIFYING 🏁 Hamilton

Verstappen

Bottas

Leclerc

Perez

Norris

Ricciardo

Russell

Sainz

Vettel #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/LotX1jaXkg — Formula 1 (@F1) July 16, 2021

Norris és Ricciardo a két McLarennel a 6-7. helyen végzett, Russell 8. lett, megelőzte Sainzot és Vettelt is.

Hammilton első helye nem számít bele a pole-pozíciós statisztikákba, ugyanis hivatalosan a sprintkvalifikáció győztese indulhat majd pole-pozícióból vasárnap.

A hétvége programja szombaton folytatódik a harmadik szabadedzéssel és a sprintkvalifikációs futammal.