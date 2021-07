Kissé felhős időben, 24 Celsius-fokos levegő- és 43 fokos aszfalthőmérséklet mellett zajlott a 2021-es Forma-1-es Brit Nagydíj első szabadedzése az 5891 méter hosszú, 18 kanyaros silverstone-i aszfaltcsíkon.

A 2021-es szezon tizedik hétvégéjén ez volt az egyetlen pénteki szabadedzés, így a csapatok és a pilóták minden korábbinál több feladatot igyekeztek a 60 perces gyakorlásba sűríteni. Elsőként a Ferrarik és a McLarenek hajtottak a pályára: amint zöldet mutatott a jelzőlámpa, a vonalnál álló Carlos Sainz meg is kezdte a körözést.

A sietség oka a kevés idő és az esti időmérő volt, mely a sprintkvalifikációs futam rajtsorrendjét dönti el. A helyosztó kezdetétől ráadásul hozzá sem nyúlhatnak a csapatok autóikhoz a hétvége hátralévő részében, így kulcsfontosságúvá vált, hogy mindenki a lehető legjobban állítsa be autóját.

Ha mindez nem jelentett volna elegendő kihívást, ott voltak még a pályahatárok is: a versenyirányítás ezúttal is árgus szemekkel figyelt néhány kanyarban, és elvették azoktól éppen megfutott mért köreiket, akik a pályát elhagyták. Ráadásul a Pirelli ettől a hétvégétől kezdve új, megerősített szerkezetű hátsó gumikat szállít a mezőnynek, melyről szintén nincs sok tapasztalata a csapatoknak és a pilótáknak.

FP1 is about finding the limit, especially with qualifying to come later today!

Az első fél óra sztárja egyértelműen Max Verstappen volt a Red Bull-lal: csapattársa, Sergio Perez előtt közel 8 tizedmásodperccel vezetett, míg a gyorsabbik Mercedes-pilóta, Valtteri Bottas lemaradása 1,6 másodperc volt ekkor. Verstappen mindezt úgy hozta össze, hogy egy alkalommal motorhibára is panaszkodott. A teljes képhez hozzátartozik azonban, hogy a többi csapat ekkor még csak egy szett friss abronccsal dolgozott, míg az energiaitalosok már a másodikat nyúzták.

🗣 “I had no power out of the last two corners”

Max Verstappen is reporting issues, but he hasn’t chosen to box. He currently sits in P1#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/ftvCSXopCZ

— Formula 1 (@F1) July 16, 2021