Az idei Forma-1-es szezonban a Mercedes lépéshátrányba került a Red Bull-lal és a Hondával szemben, a McLaren versenyzője, Lando Norris tudni is véli ennek az okát.

“Motorerőben nagy lépést tettünk előre 2021-ben” – nyilatkozta Norris a McLaren által is használt Mercedes-motorokkal kapcsolatban, de ehhez hozzá kell tenni, hogy a csapata tavaly még Renault-motorokkal versenyzett.

De Norris tudott ennél érdekesebbet is mondani. “A Ferrari és a Honda is erős motorokat épített erre a szezonra, és ezekben az akkumulátorok is különösen erősek. Talán még a miénknél is erősebbek, vagyis van még lehetőségünk a fejlődésre.”