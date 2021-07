Számos sajtóértesülés mellett a Reddit nevű közösségi oldalon elterjedő informciók alapján az idei szezon után eltörölhetik azt a szabályt, miszerint a Forma-1-es időmérők első tíz helyezettjének azokon a gumikon kell elrajtolnia, melyekkel a Q2-ben a leggyorsabb időt autózta.

Ennek főleg a középmezőnyben lehet jelentősége, hiszen mint azt a Ferrari ausztriai példája is megmutatta, nem kevés esetben bizonyult kifizetődőbb stratégiának „elkerülni” a kvalifkáció harmadik szakaszát, majd a szabad gumiválasztással élve felzárkózni a versenyen, amivel az időmérőn jobban teljesítők kerültek hátrányba.

Ha valóban kihúzza a szabálykönyvből ezt a kikötést a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA), 2022-től már a topcsapatok is jobban variálhatnak a stratégia meghatározásánál, ami akár kiélezettebbé is teheti a versenyzést. Hivatalos megerősítés még nem érkezett az esetleges szabálymódosításról.

Az idei Forma-1-es szezon a jövő hétvégén folytatódik a Brit Nagydíjjal, amin szintén újdonságként mutatkozik be a sprintkvalifikációs futam, mint azt a Vezess Csapatrádió legutóbbi, az Osztrák Nagydíj történéseivel is foglalkozó adásában is kielemeztük.