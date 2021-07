A Forma-1-es Osztrák Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk kedd este 19 órától YouTube-csatornánkon!

A Forma-1-es Osztrák Nagydíj Max Verstappen lehengerlő teljesítményéről, valamint a büntetéshegyekről lehet emlékezetes: a futamon és utána összesen kilenc büntetést osztottak ki a versenyzőknek, melyek egy részét lehet jogosnak nevezni, viszont voltak közülük, melyekkel kapcsolatban nehéz megérteni, miért úgy döntöttek a stewardok, ahogy.

A Red Bull helyzete érdekes volt, ugyanis Sergio Perez egyaránt követett el olyan szabálytalanságot, ami miatt megbüntették, de bűnhődött is egy ilyen eset miatt. A futam első köreiben Lando Norris McLarenjével csatázott a mexikói, amikor a kavicságyba került, a történtek miatt pedig visszaesett.

Ennek ellenére Christian Horner úgy gondolja, Norris nem érdemelt büntetést. “Elmondtam, hogy nem volt komolyabb problémám a Lando-manőverrel” – mondta a Sky Sportsnak az energiaitalosok csapatfőnöke. “Verseny volt, kemény verseny, kerék a kerék ellen.” Később Perez kétszer is eljátszotta ugyanezt a ferraris Charles Leclerc-rel, amiért kétszer is megbüntették őt.

Horner szerint nem jó, hogy a keményebb versenyzést büntetéssel szankcionálják. “A pilóták ezek után legurulnak az útról, és büntetésekért reklamálnak majd. Ez csalódást keltő. Számomra ez kemény verseny volt.”

A McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl sem ért egyet a büntetéssel, nem beszélve Norrisról. “A verseny elején voltunk, és Michael Masi szavaival élve, már gokartozáskor megtanulják a pilóták, hogy ha odahajtanak, a kavicsban kötnek ki” – szúrt oda a versenyigazgatónak a német. Emlékezetes, hogy Bakuban egy büntetés után ezekkel a szavakkal tette helyre Masi Norrist.

Norris leginkább a büntetőpontok miatt akadt ki Ausztriában. A britnek már 10 összegyűlt: 12-től automatikus egyfutamos eltiltás a szankció, de július 10-én már kettő egységgel csökken rosszpontjainak száma egy tavalyi ügy elévülése miatt. “Miért érdemlek azért büntetőpontokat, mert más a kavicságyba hajtott? Semmit sem csináltam, ami veszélyes lenne” – kérdőjelezte meg a döntést a dobogós.

A pontvadászat negyedik helyén álló pilóta szerint hülyeség, ha pilóták ilyen piti dolgok miatt is büntetőpontokat kapnak. Szerinte az lenne a megfelelő irány, ha a potenciálisan veszélyes cselekedeteket szankcionálnák így. “Nem ilyennek kellene lennie a Forma-1-nek. Számítok rá, és remélem, hogy a többiek is támogatják a véleményemet.” A győztes Verstappen rögtön be is állt kollégája mögé, kiemelve, hogy ő is hasonló gondolatokat emlegetett két évvel ezelőtt.