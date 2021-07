Számos érdekes dolog történt a Forma-1-es Osztrák Nagydíj időmérőjén: Lando Norris a McLarennel az első sorba kvalifikált, a Mercedes nem került be a legjobb háromba, George Russell pedig a Q3-ig vitte a Williams autóját.

Utóbbiban nagy részt vállalt Sebastian Vettel is: az Aston Martin pilótája gyakorlatilag tönkretette Fernando Alonso időmérőjét a Q2-ben, az Alpine spanyolja nem tudott javítani az őt feltartó német miatt és kiesett.

alonso vs vettel what year am i in 😭😭😭 pic.twitter.com/8dSfyBnVde — orange marina (@ORANGEMARlNA) July 3, 2021

Még Vettel is tudta, hogy hibázott, és rögtön elnézést kért a kétszeres világbajnoktól, így nem is meglepő, hogy a stewardok is bűnösnek látták. A szombaton éppen a születésnapját ünnepelő négyszeres világbajnok “ajándéka” egy 3 helyes rajtbüntetés és egy büntetőpont lett.

Vettel így a megszerzett 8. pozíció helyett a 11. helyről várhatja a piros lámpák kialvását, így George Russell (Williams), a csapattárs Lance Stroll és a ferraris Carlos Sainz léphet előre egy helyet.

A stewardok egyébként Valtteri Bottas és Sainz ellen is vizsgálatot indítottak, a gyanú szerint indokolatlanul lassan haladtak a 9-10-es kanyar között. A területet ebből a szempontból szigorúan figyelték, ugyanis a sok visszalassító autó miatt balesetveszélyes szituációk alakultak ki a szabadedzéseken. A Mercedes finnje végül megúszta büntetés nélkül, ahogy a Ferrari spanyolja is.

Mögöttük torlódott fel Vettel is, amikor lelassított gyors köre előtt. A német még bőven a 9-es kanyar előtt fékezett, ám ekkor többen is beelőzték őt, köztük Bottas és Sainz is. Míg sokan a 9-es kanyartól már gyorsítani kezdtek, nekik az volt a bűnük, hogy a kanyart követően is még lassan gurultak.

Bottas és Sainz döntéseinek indoklásában szerepel, hogy a szabályok ellen vétettek, de mivel sokan voltak, akik a terület közelében lassan haladtak, nem lehet egyértelműen hibáztatni őket, mert többen is közreműködtek a helyzet kialakulásában.